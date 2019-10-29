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عاجل.. مرتضى منصور يعلن إنتهاء أزمة الصحفيين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:36 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عقد  مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد الأزمة التي نشبت بين النادي الأبيض والنقابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

  

وقال مرتضى منصور في تصريحاته: "كان هناك أزمة بين نادي الزمالك والأخوة في نقابة الصحفيين على رأسهم ضياء رشوان الذي دعمته بقوة، لكن الوحيد الذي سمحت له بالجلوس على مكتبي هو ضياء رشوان قبل خوضه للانتخابات".

 

وأضاف: "ما أزعجني هو أن مجلس النقابلة هدد في بيانه أنه سيعقد اجتماعا طارئا داخل مقر نادي الزمالك، في الظروف الطبيعية سأسمح لهم بالاجتماع في بيتي، بالإضافة إلى أنني لم أمنع أي صحفي من دخول نادي الزمالك".

 

وأكمل: "النادي ليس حكرا لي، وأكن كل تقدير واحترام لنقابة الصحفيين، قلت قبل ذلك أنني سأحترم أصغر محرر يحترم نادي الزمالك حتى لو كان ليس عضوا في نقابة الصحفيين، ومارست مهنة الصحافة لمدة أربع سنوات وتعلمتها".

 

وأتم رئيس الزمالك: "لا نريد أن يستغل أحد تلك الزوبعة، أي صحفي لديه شكوى يقدمها لي وسأتعامل مع الأمر، أنتظر الصحفيين لعقد جلسة عشاء من أجل إنهاء الأزمة وأهلا بهم في أي وقت بعد المصالحة مع نقيب الصحفيين".


وكان ضياء رشوان أعلن يوم السبت الماضي في بيان رسمي إدانته للتراشقات الإعلامية التي طالت بعض الصحفيين، مطالبا بـ8 إجراءات ضد رئيس الزمالك.


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مرتضى منصور إنتهاء ازمة الصحفيين أخبار الزمالك

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