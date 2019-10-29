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هكذا ربط الجمهور بين لا مبالاة الناس في واقعة كمسري حادث القطار وهذا المشهد في "قيد عائلي"(فيديو)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:25 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أثارت وفاة شاب بسبب إجبار كمسري القطار له للقفز منه لامتناعه عن دفع ٧٠ جنيه ثمن التذكرة الجدل، فيما تسائل الجميع عن حال الركاب وعدم مساعدتهم للشاب في هذا التوقيت.

وربط الجمهور بين لا مبالاة الناس في واقعة كمسري القطار ومشهد في مسلسل  "قيد عائلي عندما توفى محمد محمود خلال سيه في الشارع بصحبة نضال الشافعي، وفي عز استنجاد الأخير وصرخاته لم يقف أحد من المارة في الشارع لانقاذه حيث لم يختلف مشهد الوفاة في المسلسل  عن مشهد كمسري القطار كثيرًا.

بداية الواقعة
البداية، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكمسري بأحد القطارات رقم 934 المتجه إلى أسوان، يجبر خلاله شابين على القفز0 القطار وهو في غاية السرعة؛ لعدم حوزتهما على ثمن تذكرة القطار.

وأمر عامل عربة القطار بفتح الباب لهم، فقام الشخصين بتنفيذ كلامه وقفزوا  من القطار أثناء سيره فنزل احدهم أسفل عجلة القطار ولاقى حتفه على الفور وأصيب الطفل الآخر، بإصابات بالغة وذلك بالقرب من محطة دفره.

سر الواقعة
وعلى الفور، أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية/ الأقصر وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة أثنان من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء مسيره مما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

وعليه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، و جاري عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة وتبين أن الراكبان من الباعة الجائلين.

أحداث مسلسل "قيد عائلي" 
من ناحية اخري تدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول صراع المال ، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث ، ويفسدان الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة .

شارك في بطولة مسلسل " قيد عائلي " ميرفت أمين ، عزت العلايلي ، بوسي ، صلاح عبد الله ، دينا فؤاد ، نضال الشافعي ، صبري فواز .

وتصدر مسلسل " قيد عائلي " التريند الأول في مصر لأكثر من مرة مواقع " تويتر" و"يوتيوب ".

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