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مراد وهبة: ابن تيمية فعّل أفكار "الغزالي" في جماعة الإخوان والوهابية (فيديو)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:13 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، إن هناك ثلاثة شخصيات في التاريخ الإسلامي ساهمت في تحديد المسارات، وهي: أبو حامد الغزالي، في القرن الحادي عشر، وابن رشد في القرن الثاني عشر، وابن تيمية في القرن الثالث عشر.

وأضاف "وهبة"، في لقاء مع برنامج "نطق فكرًا" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن "الغزالي" تحكم في المشرق العربي تماما، و"ابن رشد" في المغرب العربي، وخشي الأخير من انتقال فكر "الغزالي" إلى المغرب العربي فحاول منع تأثيره، ودخل في صدام مع رجال الدين الذين كفروه، وقد انتهى "ابن رشد" في مكافحته لفكر "الغزالي".

وأوضح أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، أن "ابن تيمية" في القرن الثالث عشر قام بتكفير "ابن رشد" وأعاد فكر "الغزالي" وأضاف عليه، وبالتالي فإن "ابن تيمية" هو امتداد للغزالي، وأجهز على "ابن رشد" وبالتالي أصبح الطريق ممهدًا لفكر "ابن تيمية" الذي قام بتفعيل أفكار "الغزالي" من خلال الوهابية والإخوان المسلمين.
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جماعة الإخوان توك شو ابن رشد أخبار

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