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سقوط تاجرين مخدرات بطريق الكريمات في أطفيح

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:18 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما 35 كيلو أفيون، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة.

وتبين أنه كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة مفاده أنه أثناء مرور القول الأمني لاسلكي رئاسة كلا من ملازم أول فادي عماد صادق الضابط بوحدة مباحث أطفيح، النقيب سيد أحمد عبد الرحمن الضابط بالمركز، والقوة المرافقة بطريق الكريمات، دائرة المركز، تمكنوا من ضبط كلا من وليد.ف.م.م وشهرته ياسر، 32 سنة، عاطل، مقيم دندرة مركز قنا، سبق اتهامه في القضية رقم 58232009 جنح مركز قنا " آداب عامة"، كامل. خ.ك.ح، 24 سنة، عامل مقيم بذات العنوان، حال استقلالهما سيارة وبتفتيشها عثر بمخبئ سري بمقعد السائق وتجويف باب الركاب على 14 مخروط اسطواني لجوهر الافيون المخدر بإجمالي وزن 35 كيلو جرام.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وقيامهما بجلبها من محافظة السويس لترويجها بمحافظة قنا محل إقامتهما، وتم التحفظ على المضبوطات واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة العميد تامر ثروت مأمور مركز شرطة أطفيح، واحالهما اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة للنيابة العامة لتولى التحقيقات.
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