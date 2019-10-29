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تامر فرج لـ"الفجر الفني": "الآنسة فرح" مفاجأة.. ومراتي ورانيا يوسف اتفقوا عليا!

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أكد الفنان تامر فرج، أنه متحمس جدًا لعرض دوره في مسلسل "الآنسة فرح" مشيرًا  إلى أن الدور مختلف تمامًا عما جسده في مسلسل "طلعت روحي" ودور "بكير الحلواني" ولكن شخصيته أيضا في المسلسل كوميدية اجتماعية.

وأضاف تامر، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يجسد شخصية زوج الفنانة رانيا يوسف في العمل، مؤكدًا أنها فنانة متميزة وخلوقة وجدعة في التصوير، كما اأنها متمكنة من أدائها.

وتابع: "كواليس المسلسل كوميدية ومميزة للغاية" مشيرًا إلى أن زوجته في الحقيقة تحمل أيضًا اسم "رانيا" وفي نفس الوقت أصبحن صديقات وكن يقمن بالاتفاق عليه اثناء التصوير والكواليس.

مسلسل "الأنسة فرح" 
يُشار إلى أن مسلسل "الأنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء، حيث تدور أحداثه حول "فرح" التي تعمل كجرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لزواجها المبكر، وإنجابها فرح في أول حياتها الزوجية؛ مما جعل فارق السن بينهما صغير.

أبطال المسلسل
يُذكر أن مسلسل "الأنسة فرح" من بطولة: رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، جيلان علاء، مريم الخشت، هبة عبد العزيز، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، من إخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال رانيا يوسف
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، هو مسلسل "كأنه إمبارح" الذي عُرض العام الماضي وكانت أحداثه تدور حول أسرة تعيش في مأساة تستمر لسنوات بعد اختطاف ابنهم "علي" خلال عطلة قامو بها على الشاطيء، وبعد سنوات طويلة، يظهر "علي" من جديد في حياتهم، لكن هذا الظهور المفاجيء يفجر العديد من التساؤلات.

مسلسل "كأنه إمبارح" من بطولة: رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد، حنان سليمان، فراس سعيد، ديانا هشام، داليا شوقي، من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج حاتم علي. 

مسلسل "مملكة إبليس"
وفي سياق آخر، تستعد الفنانة رانيا يوسف لعرض مسلسل "مملكة إبليس" الذي من المقرر عرضه في بداية العام القادم 2020، والذي تدور أحداثه فس إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى "حارة الحدَق". 

يُذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" من بطولة: رانيا يوسف، غادة عادل، إيمان العاصي، خالد أنور، أسماء جلال، سلوى خطاب، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد جمعة، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى. 


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