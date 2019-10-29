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والدة ملك قورة تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة ارتباطها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:41 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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نفت الفنانة عبير منير، الاخبار التي انتشرت مؤخرًا عبر عدد من المواقع الفنية التي تفيد بارتباط ابنتها الفنانة ملك قورة بشخص من خارج الوسط الفني.

وأضافت عبير، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ملك، تعيش حاليًا فترة سعادة بعد نجاحها في مسلسل "نصيبي وقسمتك" لافتة إلى أنها تركز حاليًا في العمل فقط وتؤجل فكرة الارتباط.

تصريحات ملك للفجر الفني
كانت ملك قورة، كشفت في تصريح خاص لموقع "الفجر الفني" عن ترشيحها في المسلسل والمعايير التي جذبتها لشخصية نور في مسلسل "نصيبي وقسمتك3"

وقالت ملك: "ترشيحي للدور جاء عن طريق المؤلف عمرو محمود ياسين، وقمت بقراءة السيناريو والدور نال إعجابي كثيرًا ووافقت لأن الدور جديد ولم يسبق لي بتقديم هذه الشخصية من قبل، لأنني سبق وقدمت شخصيات كوميدية في العام الماضي والعام قبل الماضي، ولكن شخصية نور جذبتني لأن الدور كان رومانسي وشبابي وخفيف على الجمهور، بالإضافة إلى أن الحكاية تحتوي على 5 حلقات فقط حتى لا يسبب ملل للمُشاهدين".

صعوبات "نصيبي وقسمتك"
وأضافت أن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير كانت تكمن في عدد الساعات الكثيرة وأنهم كانوا يعملون لفترات طويلة، مؤكدة أنها لم تقوم بتصوير عدد ساعات كثيرة مثل هذا المسلسل من قبل، ولكن قاموا بالإنتهاء من التصوير في فترة قليلة.

وأعربت عن سعادتها بالصدى الإيجابي الذي حققه المسلسل ، مشيرة إلى أن الجمهور كان متشوقًا لمعرفة أحداث الحلقات القادمة، بالإضافة إلى إشادتهم بالشخصية التي تُجسدها وإشادتهم بالقصة بأكملها، كما أكدت أن مشاركتها في السباق الرمضاني القادم لعام 2020 ليست محسومة حتى الآن.

يُشار إلى أن حكاية "مين طفى النور" تدور أحداثها حول فتاة تدعى "نور" من أسرة ثرية، وشاب بسيط يدعى "ربيع" يعمل كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثلًا مشهورًا، فتساعده نور في أن يصبح ممثلًا مشهورًا ثم يتزوجوا ولكن تبدأ المشاكل بينهم، وتستمر الأحداث في التصاعد.

أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك3" تد
جدير بالذكر أن أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك3" تدور حول 9 قصص عن قضايا المرأة خلال الـ 45 حلقة، حيث يتمحور هذا الجزء عن علاقة المرأة ومشاكلها في التعامل مع الرجال وذلك بخلاف الجزء الأول الذي تمحور على المشاكل التى تواجه الرجال في التعامل مع المرأة، وتم عرض 4 قصص بعنوان "أتفضلوا في الصالون" و "براد الشاي" و "أكدب عليا شوية" و "مين طفى النور".

يُذكر أن حكاية "مين طفى النور" من بطولة: ملك قورة، كريم قاسم، حسني شتا، سامح الصريطي، منة سماحة، مروة الأزلي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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