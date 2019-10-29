Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص.. وزير الرياضة يتدخل لإنهاء أزمة مرتضي منصور ونقابة الصحفيين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:44 ص
Advertisements
وزير الرياضة
وزير الرياضة
السيد علي
Advertisements
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي إنهاء الأزمة الأخيرة، بين مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وضياء رشوان نقيب الصحفيين. 

ويتواجد الأن رئيس الزمالك ونقيب الصحفيين في مبني وزارة الشباب والرياضةـ 

وقال مصدر مسؤول داخل الوزارة "للفجر الرياضي"، أن الأزمة قد أنتهت، وسيصدر بعد قليل بيان لإنهاء الأزمة . 

عاجل.. بيان مشترك من نقيب الصحفيين ومرتضي منصور بعد قليل

قال الإعلامي أحمد جمال، مذيع برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور علي وشك إصدار بيان مشترك مع نقيب الصحفيين بعد قليل.

ونوه جمال أن مرتضي منصور يجتمع الأن مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لإنهاء الأزمة التي نشبت منذ أيام، ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي مشترك بين الطرفيين، لإنهاء الأزمة . 

ومن المقرر أن يناقش مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان خلال اجتماعه المقرر له مساء اليوم الثلاثاء، أزمة عضويات الصحفيين فى نادى الزمالك بعد القرار الصادر من مرتضى منصور بمنعهم من الدخول .

و أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.

مرتضى منصور: لم أمنع أي صحفي من دخول نادي الزمالك
علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على منع الصحفيين من دخول النادي في الساعات الماضية.

وقال  رئيس الزمالك خلال تصريحات تم نشرها من خلال برنامج الزمالك اليوم، وفي حضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين في فيديو قصير:" لم أقوم بمنع أي صحفي من دخول نادي الزمالك".

وتابع مرتضى منصور:" علاقتي بنقب الصحفيين قوية، وأنا أول من دعم ضياء رشوان ليكون نقيبا للصحفيين، وهو الشخص الوحيد الذي سمحت له بالجلوس على كرسي رئيس الزمالك".

ومن المنتظر أن يتم خلال الدقائق المقبلة صدور بيان مشترك من ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومرتضى منصور رئيس الزمالك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة رئيس الزمالك و اليوم المستشار مرتضي

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

منذ ساعتين

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تكشف عن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتحذر سكان هذه المناطق

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان يحسم الجدل في أزمة الصحفيين مع نادي الزمالك

ضياء رشوان في طريقه لنادي الزمالك بعد منعه دخول صحفيين مجددًا

أول تصريح من رئيس نادي الزمالك بشأن أزمته مع الصحفيين

ضياء رشوان: أنهيت أزمة العضويات المُستثناة مع رئيس نادي الزمالك

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

'النقاد الرياضيين' يتضامن مع نقيب الصحفيين في أزمته مع مرتضى منصور

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

11:32 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

12:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status