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خاص.. وزير الرياضة يتدخل لإنهاء أزمة مرتضي منصور ونقابة الصحفيين
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:44 ص
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السيد علي
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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي إنهاء الأزمة الأخيرة، بين مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وضياء رشوان نقيب الصحفيين.
ويتواجد الأن رئيس الزمالك ونقيب الصحفيين في مبني وزارة الشباب والرياضةـ
وقال مصدر مسؤول داخل الوزارة "للفجر الرياضي"، أن الأزمة قد أنتهت، وسيصدر بعد قليل بيان لإنهاء الأزمة .
عاجل.. بيان مشترك من نقيب الصحفيين ومرتضي منصور بعد قليل
قال الإعلامي أحمد جمال، مذيع برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور علي وشك إصدار بيان مشترك مع نقيب الصحفيين بعد قليل.
ونوه جمال أن مرتضي منصور يجتمع الأن مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لإنهاء الأزمة التي نشبت منذ أيام، ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي مشترك بين الطرفيين، لإنهاء الأزمة .
ومن المقرر أن يناقش مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان خلال اجتماعه المقرر له مساء اليوم الثلاثاء، أزمة عضويات الصحفيين فى نادى الزمالك بعد القرار الصادر من مرتضى منصور بمنعهم من الدخول .
و أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.
مرتضى منصور: لم أمنع أي صحفي من دخول نادي الزمالك
علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على منع الصحفيين من دخول النادي في الساعات الماضية.
وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تم نشرها من خلال برنامج الزمالك اليوم، وفي حضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين في فيديو قصير:" لم أقوم بمنع أي صحفي من دخول نادي الزمالك".
وتابع مرتضى منصور:" علاقتي بنقب الصحفيين قوية، وأنا أول من دعم ضياء رشوان ليكون نقيبا للصحفيين، وهو الشخص الوحيد الذي سمحت له بالجلوس على كرسي رئيس الزمالك".
ومن المنتظر أن يتم خلال الدقائق المقبلة صدور بيان مشترك من ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومرتضى منصور رئيس الزمالك.
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