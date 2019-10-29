خاص.. وزير الرياضة يتدخل لإنهاء أزمة مرتضي منصور ونقابة الصحفيين

ويتواجد الأن رئيس الزمالك ونقيب الصحفيين في مبني وزارة الشباب والرياضةـ

وقال مصدر مسؤول داخل الوزارة "للفجر الرياضي"، أن الأزمة قد أنتهت، وسيصدر بعد قليل بيان لإنهاء الأزمة .

عاجل.. بيان مشترك من نقيب الصحفيين ومرتضي منصور بعد قليل

قال الإعلامي أحمد جمال، مذيع برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور علي وشك إصدار بيان مشترك مع نقيب الصحفيين بعد قليل.





ونوه جمال أن مرتضي منصور يجتمع الأن مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لإنهاء الأزمة التي نشبت منذ أيام، ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي مشترك بين الطرفيين، لإنهاء الأزمة .





ومن المقرر أن يناقش مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان خلال اجتماعه المقرر له مساء اليوم الثلاثاء، أزمة عضويات الصحفيين فى نادى الزمالك بعد القرار الصادر من مرتضى منصور بمنعهم من الدخول .



