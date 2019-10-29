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اليوم.. قطع المياه عن وسط البلد بمحافظة أسوان لمدة ٦ ساعات لأعمال الصيانة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:58 ص
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أصدرت محافظة أسوان بيانا قالت فيه، إنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإجراء أعمال الصيانة الكهربائية بمحطة مياه جبل تقوق بمدينة أسوان مما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن وسط البلد بالكامل وحتى منطقة أطلس، وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29-10-2019 وحتى الساعة الرابعة من فجر اليوم التالى الأربعاء الموافق 30-10-2019.

وتابع البيان: لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .


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