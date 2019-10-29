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ماجد الكداوني ليس الوحيد.. 5 فنانين تعرضوا لسرقة حساباتهم الشخصية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:29 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تعرض الفنان ماجد الكداوني، لانتحال شخصيته من بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد لجمهوره، أنه لايملك أي حسابات عبر السوشيال ميديا.

الكداوني يحذر جمهوره
ونشر ماجد الكداوني، مقطع فيديو حذر من خلاله جمهوره من التعامل مع القائمين علي على صفحات تحمل اسمه، مطالبًا إياهم بضرورة إلغاء متابعتهم لتلك الصفحات مؤكدًا أنه سيقوم بمقاضاتها قانونيًا.

ماجد الكداوني، لم يكن الفنان الوحيد الذي، يتعرض لتلك الحالات من هذا النوع، حيث كشف أكثر من فنان عن تعرضهم لسرقة حساباتهم الشخصية.

ترصد بوابة الفجر الفني فنانين تعرضوا لسرقة الحسابات الشخصية

1- دنيا سمير غانم
تعرضت الفنانة دنيا سمير غانم لسرقة حسابها عبر موقع «إنستجرام» فقد طلبت المساعدة حتى تتمكن من استعادته، بعد إبلاغها مرتين دون رد.

وقالت دنيا في تدوينة على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: «حسابي على موقع Instagram تم اختراقه، أحتاج المساعدة، أرسلت تقريرا مرتين ولا يوجد رد"


2- هالة صدقي
وأثارت الفنانة هالة صدقي، الجدل بعد نشر فيديو وهي تسيئ للوسط الفني، وتم نشره عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام" ولكنها كشفت بأن هناك شخصًا قام بسرقة حسابها وقدمت بلاغًا ضده.

3- نانسي عجرم
كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن سرقة حسابها، موضحة بأن فريق العمل الخاص بها نجح في استعادة الحساب بعد أربع ساعات، من المداولات مع إدارة الموقع.

4- محمد عساف
وأعلن المطرب الفلسطيني محمد عساف، في عام 2016 عن تعرضه للهاكر، وحذر جمهوره لم يكن مسؤل عن ما ينشر عبر الصفحه، وعلق على أزمتة قائلا: "للأسف سرق الهاكر صفحتي الشخصية في الإنستجرام، وأرجو ألا تتعاملوا مع المخترق حفاظا على حساباتكم هناك".

وطالب السارق بإعادة الحساب لأنه لا يشكل تهديدًا على أحد.

5- سمية الخشاب
وأعلنت الفنانة سمية الخشاب، تعرض حسابها الشخصي على «إنستجرام»، للسرقة من مجهولين في فبراير 2016، عن طريق فيديو نشرته عبر حساب الإعلامية بوسي شلبي.

وقالت «سمية» خلال الفيديو: «جمهوري بحبكم أوي وحشتوني، أنا بجد لاقيت مرة واحدة الإنستجرام اختفى، وواضح أنه اتسرق من الهاكر».


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