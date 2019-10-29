مرتضى منصور: لم أمنع أي صحفي من دخول نادي الزمالك





وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تم نشرها من خلال برنامج الزمالك اليوم، وفي حضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين في فيديو قصير:" لم أقوم بمنع أي صحفي من دخول نادي الزمالك".





وتابع مرتضى منصور:" علاقتي بنقب الصحفيين قوية، وأنا أول من دعم ضياء رشوان ليكون نقيبا للصحفيين، وهو الشخص الوحيد الذي سمحت له بالجلوس على كرسي رئيس الزمالك".





ومن المنتظر أن يتم خلال الدقائق المقبلة صدور بيان مشترك من ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومرتضى منصور رئيس الزمالك.

علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على منع الصحفيين من دخول النادي في الساعات الماضية.