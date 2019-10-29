Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. شباب الإخوان ألحدوا "فيديو"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
Advertisements
عصام تليمة
عصام تليمة
أمنية فوزي
Advertisements
أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، مقطع فيديو، للإرهابي عصام تليمة، حيث اعترف فيه بإلحاد شباب من جماعة الإخوان الإرهابية بسبب فشل القيادات.

وقال الإرهابي عصام تليمة، خلال ظهوره في الفيديو،: "هل الناس بتنتحر علشان وعدوهم بشيء ولم يجدوا المال، أنا عايز حالة واحدة تكون انتحرت أو أقدمت على الانتحار ولحقوها في آخر لحظة بسبب ذلك".

وأضاف "تليمة": "ولكن في ناس ألحدت وناش شكت، والسبب في إيه لده كله، جزء منه فشل القيادات إللي قادت الحراك سواء إخوان أو غير إخوان، دي حقيقة"، مستكملًا: "وأنا واحد من الناس ناقشت الموضوع ده في برنامجي وبرنامج محمد ناصر".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 17 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 20 ساعة

ركبته لا تتحمل المباريات.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل بسبب إصابة مزمنة

منذ 40 دقيقة

كلاكيت ثاني مرة.. مرتضى منصور يدعو للصلح مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ ساعة

مفاجأة صادمة من الأهلي لمحمد محمود

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تمثال الحرية أصله مصري وهكذا وصل إلى أمريكا

منذ حوالي 9 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 13 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 ص

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

08:07 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status