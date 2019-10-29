مفاجأة.. شباب الإخوان ألحدوا "فيديو"

أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، مقطع فيديو، للإرهابي عصام تليمة، حيث اعترف فيه بإلحاد شباب من جماعة الإخوان الإرهابية بسبب فشل القيادات.



وقال الإرهابي عصام تليمة، خلال ظهوره في الفيديو،: "هل الناس بتنتحر علشان وعدوهم بشيء ولم يجدوا المال، أنا عايز حالة واحدة تكون انتحرت أو أقدمت على الانتحار ولحقوها في آخر لحظة بسبب ذلك".



وأضاف "تليمة": "ولكن في ناس ألحدت وناش شكت، والسبب في إيه لده كله، جزء منه فشل القيادات إللي قادت الحراك سواء إخوان أو غير إخوان، دي حقيقة"، مستكملًا: "وأنا واحد من الناس ناقشت الموضوع ده في برنامجي وبرنامج محمد ناصر".

