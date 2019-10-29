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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر في كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:39 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ساوثهامبتون اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر على ملعب الاتحاد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان فريق ساوثهامبتون قد تعرض لهزيمة قاسية في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الجولة الماضية بنتيجة تسعة أهداف نظيفة على أرضية ملعبه ووسط جماهيره، بينما حقق فريق مانشستر سيتي انتصارا سهلا على استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح متصدر جدول الترتيب بعد فوزه على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس الرابطة الإنجليزية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD وهي القناة التي تذيع دائما جميع المباريات في انجلترا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي مع فريق ساوثهامبتون في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الثانية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب.

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