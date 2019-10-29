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دنيا سمير غانم: "بعض جوزي لما بنتخانق"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:40 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن طبيعة الخناقات بينها وبين زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc": "في مرة كنت متخانقة مع رامي جوزي خناقة عادية بين أي اثنين متجوزين عادي ومبكلموش فكان رايح الشغل ناديت عليه وعضيته من كتفه وقولتلوا يلا مع السلامة بس مترجعش".

وتابعت: "فضل يضحك وبعدها حسيت اني ارتحت رغم أنه حس إني مجنونة وقتها ودا عيب فيا مبرتحش وأهدأ غير لما أعض الي متخانقه معاه".

إيمي مش بتستر عليا
كما كشفت دنيا عن طبيعة علاقتها بإيمي، قائلة: "أختي إيمي مش بتستر دايما فضحاني في كل حاجه".

إيمي: "كنت بضرب دنيا بالشبشب"
كما كشفت إيمي لصاحبة السعادة، عن علاقتها بدنيا في الطفولة قائلة:"كنت بضرب دنيا بالشبشب رغم إني أنا الصغيره ودنيا مكنتش بتقدر عليا لأنها كانت غلبانة أوي وأنا دايما الشريرة الي بتضربها لحد النهارده.

بابا مبيتعصبش كتير زاي ماما
كما كشفت دنيا خلال اللقاء عن علاقة والديها بهم خلال صغرهم قائلة:"بابا مكنش بيتعصب كتير علينا زاي ماما وعمرهم ماضربونا بالشبشب كمان بابا دايما بيدافع عننا .

يذكر أن  الثنائي دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي حلتا ضيفتين على برنامج "صاحية السعادة" الذي تقدمة الفنانة إسعاد يونس على شاشة cbc يوم الاثنين.

يذكر إن الاعلامي رامي رضوان، زوج دنيا، مقدم برنامج "مساءdmc" الذي يعرض علي شاشة dmc.



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