عاجل.. بيان مشترك من نقيب الصحفيين ومرتضي منصور بعد قليل





ونوه جمال أن مرتضي منصور يجتمع الأن مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لإنهاء الأزمة التي نشبت منذ أيام، ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي مشترك بين الطرفيين، لإنهاء الأزمة .





ومن المقرر أن يناقش مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان خلال اجتماعه المقرر له مساء اليوم الثلاثاء، أزمة عضويات الصحفيين فى نادى الزمالك بعد القرار الصادر من مرتضى منصور بمنعهم من الدخول .

و أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.





قال الإعلامي أحمد جمال، مذيع برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور علي وشك إصدار بيان مشترك مع نقيب الصحفيين بعد قليل.