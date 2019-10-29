Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. بيان مشترك من نقيب الصحفيين ومرتضي منصور بعد قليل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:27 ص
Advertisements
مرتضي منصور ونقيب الصحفيين
مرتضي منصور ونقيب الصحفيين
السيد علي
Advertisements
قال الإعلامي أحمد جمال، مذيع برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور علي وشك إصدار بيان مشترك مع نقيب الصحفيين بعد قليل.

ونوه جمال أن مرتضي منصور يجتمع الأن مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لإنهاء الأزمة التي نشبت منذ أيام، ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي مشترك بين الطرفيين، لإنهاء الأزمة . 

ومن المقرر أن يناقش مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان خلال اجتماعه المقرر له مساء اليوم الثلاثاء، أزمة عضويات الصحفيين فى نادى الزمالك بعد القرار الصادر من مرتضى منصور بمنعهم من الدخول .

و أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بيان من مرتضى منصور ونقيب الصحفيين اليوم مرتضي منصور اليوم

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف عن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتحذر سكان هذه المناطق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

منذ ساعتين

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان في طريقه لنادي الزمالك بعد منعه دخول صحفيين مجددًا

'الصحفيين' تقرر رفع الحظر عن اسم وصورة مرتضى منصور بعد حل أزمة العضويات

مشروع قرار لنقيب الصحفيين بخصوص أزمة النقابة مع نادي الزمالك

بعد إهانته الأعضاء.. نقيب الصحفيين يجهز مفاجأة لرئيس الزمالك

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

11:32 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

12:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status