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مصطفى قمر يكشف لـ"الفجر الفني" مفاجأة حول مصير دور طلعت زكريا في "حريم كريم٢"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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كشف الفنان مصطفي قمر، عن أنه لا يزال في إطار استعدادات تصوير فيلم "حريم كريم2" وانضمام الفنانين،  مشيرًا إلى أن معظم الفنانين رحبوا بفكرة تقديم الجزء الثاني، فيما فريق العمل لا يزال في مرحلة البروفات وكتابة التفاصيل.

وتابع "قمر" خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنهم حاليًا يفكرون في دور الفنان طلعت زكريا، في الفيلم، لافتًا إلى أن الاحتمال الأكبر هو انتهاء دوره بنهاية الجزء الأول وذلك حتى لا يضطروا إلى استبداله بفنان آخر.

الراحل كان خلوقًا
وأكد قمر أن الراحل كان فنانا خلوقًا ومميزًا وتجمعهم علاقة صداقة، موضحًا أن كواليس الفيلم معظمها مميزة وكوميدية نظرًا لخفة دمه.

وحرص قمر من جانبه على الدعاء للراحل بالرحمة ومطالبة الجمهور بالدعاء له.

مصطفى قمر يهنئ ابنه تيام
ومؤخرا حرص الفنان مصطفى قمر، علي تهنئة ابنه تيام بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال صورة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستجرام.

وأرفق "قمر" الصورة بتعليق: "كل سنة وأنت طيب ياتيمو ياحبيبي يابهجة حياتي يانجم المستقبل اللي بإذن الله حيكسر الدنيا نجاح كل سنة وأنت أجمل واحن ابن في الدنيا بحبك ياتيمو".


حريم كريم ٢
من ناحية أخرى، كشف مصطفى قمر قبل أيام عن تحضيره لجزء ثان من فيلم "حريم كريم"، ومن المقرر أن يشاركه ابنه تيام البطولة.

حريم كريم
فيلم "حريم كريم" انتاج ٢٠٠٥، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، وبسمة، وعلا غانم، وطلعت زكريا، وريهام عبدالغفور.

ألبومه الأخير
وكان مصطفى قمر طرح ألبومه الأخير "ضحكت ليا" قبل شهر، وحقق من خلاله نجاح كبير، وضم الألبوم ١٢ أغنية.

"س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما.

"معجب" كلمات أسامة مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما.

"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم.

"حبيبك اللي تحبه" كلمات حسن عطية وألحان توما وتوزيع توما.

"نفس السيناريو" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع عادل حقي.

"عارف" كلمات عصام حسني وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم.
 
"ناوي" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف.

"قفلت السكة" كلمات ضحى محمد علي وألحان محمد النادي وتوزيع عادل حقي.

"نفس الإحساس" كلمات حمادة السيد وألحان مديح وتوزيع طارق حسيب.

"نسيتني خلاص" كلمات محمد الجزار وألحان جوليو وتوزيع طارق حسيب.

"باب موارب" كلمات أسامة مصطفي وألحان سامح كريم وتوزيع زووم.

"سلمي" كلمات حسن عطية وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم.


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