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عصام مرعي: تأجيل القمة ليس في صالح الزمالك

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:18 ص
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عصام مرعي
عصام مرعي
السيد علي
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كشف عصام مرعي المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن كواليس تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، مشدداً أنه لم يكن في حسابات مسئولي القلعة البيضاء أن اللقاء سيؤجل.

وصرح مرعي خلال إستضافته بفضائية "القاهرة والناس": "كان يدور في أذهان لاعبي الزمالك أن المباراة ستؤجل ولكن كنا نؤكد أن المباراة ستقام وكنا جاهزين وغير صحيح أن الزمالك طلب تأجيل القمة".

وتابع مدرب الزمالك : "مرتضى منصور حفزنا بكل قوة قبل مباراة القمة ووضع مكافأة كبيرة في حالة الفوز، وسيتم صرف المستحقات المتأخرة".

وتطرق مرعي للحديث عن مواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري: "لو كانت بدايتنا كانت أقوى من ذلك في مباراة السوبر، اداء كالـ 25 دقيقة في الشوط الثاني لكان لنا الأفضلية".

وأَضاف : "ميتشو دقيق جدًا وتحضيره للمباراة أكثر من محاضرة، ويهتم بكل التفاصيل ويشرح كل شىء ومهام كل لاعب".

وأوضح مرعي : "تأجيل مباراة القمة ليس في صالح الفريق فنيًا، وأرى توالي المباريات والدخول في اجواء المباريات المتتالية كان هنا دافع وحافز كبير لدى اللاعبين في التعويض ورد الاعتبار من خسارة السوبر".

وأتم مرعي تصريحاته: "تحدثنا مع اللاعبين بشكل فردي كان لديهم دافع قوي وحالة تركيز كبيرة جدًا في التدريبات".
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