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هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
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هبة قطب
هبة قطب
كساب أحمد
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قالت الدكتور هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إن البعض يتناول الكوارع والحمام، اعتقادًا بأن هذه الأطعمة لها تأثير إيجابي على الحياة الجنسية، لكن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، مستطردة: "الكوارع تزيد من لزوجة الدم، وتقلل من انسيابيته، أما الحمام فمليء بالدهون، ولحمه دسم، وكلاهما سواء الكوارع أو الحمام يؤثر بشكل سلبي على العلاقة الجنسية".

وتابعت "قطب"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن الجمبري لكي يكون مفيد في القدرة الجنسية، لابد أن يؤكل بشروط، معقبة: "لازم نشيل ظهر الجمبري لأنه مليء بالكوليسترول، وهذا ضار جدًا بالصحة النفسية".

ولفتت إلى أن الأسماك البيضاء مفيدة جدًا في العلاقة الجنسية، مستطردة: "أكثر أكل يزيد القدرة الجنسية هو الأخضر الغامق، والأحمر الغامق، مثل البوركلي، والجرجير، وخضرة المحشي، وورق النعناع، والسبانخ، والرِجلة التي يعتبرها البعض غير صالحة للاستخدام الآدمي، احنا أولى بيها هي مفيدة جدًا، مفيش طبق سلطة في فرنسا يخلوا من الرجلة".

وأضافت أن الجعضيض مفيد جدًا للدورة الدموية والهضم والصحة الجنسية، وكل ما هو حار مفيد للعلاقة الجنسية

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