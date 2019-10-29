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سميرة سعيد لـ"محمد الشرنوبي": "مبروك على كل النجاحات"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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هنأت النجمة سميرة سعيد الفنان محمد الشرنوبي على نجاحه في المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، من خلال حكاية "ما تيجي يا مليجي"

ونشرت  صورة تتضمن البوستر الدعائي للفنان محمد الشرنوبي بالمسلسل، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصورة " مبروك شرنوبي، على كل النجاحات السابقة ومبروك على مسلسلك الأخير نصيبي وقسمتك، بالإضافة لموهبتك الغنائية الفزة، موهبتك في التمثيل قد تكون بروعة غنائك خصوصًا لتقديمك شخصية مركبة، أديتها بإتقان، برافو".

مسلسل نصيبي وقسمتك
حيث شارك الفنان محمد الشرنوبي مؤخراً في مسلسل نصيبي وقسمتك بجزئه الثالث من خلال حكاية "ما تيجي يا مليجي"، وقدم دور مميز وهي شخصية مركبة تتطلب أداء تمثلي مختلف عما قدمه قبل سابق، وحقق نجاحاً كبيراً في هذا الدور بالتحديد، وأثني عليه النقاد والجمهور، مما أضاف له كممثل وأثبت موهبته بجانب الغناء.

حيث قدم الفنان محمد الشرنوبي دور ذو ظابع إنساني هالص، لشخص معاق بسبب نقص الأكسجين في المخ منذ الصغر، الأمر الذي أدي لإعاقته، واستطاع الشرنوبي تقديمه ببراعة وإحترافية شديدة.

يذكر أن مسلسل حكاية "نصيبي وقسمتك 3" من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصظفي فكري، حكاية ما تيجي يا مليجي ضمن أحداث المسلسل من بطولة محمد الشرنوبي، محمد يسري، هدي المفتي، دنيا عبدالعزيز، محمود حجازي.

مسلسل كأنه امبارح
كما شارك الفنان محمد الشرنوبي في بطولة مسلسل "كأنه امبارح" الذي عُرض علي قنوات "cbc"، وحقق نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كبير منذ عرض التتر التشويقي له.

مسلسل كٱنه امبارح تدور حول أسرة ثرية تفقد ابنها الصغير، وتبدأ الأم رحلة العذاب النفسي وتأنيب الضمير بسبب اختظاف ابنها منها، وشعورها بأنه اخُتظف بسبب إهمالها، الأمر الذي يدفعها للأهمال في حق أبنائها وزوجها، وتبدأ في البحث عن ابنها منذ اختطافه وحتي بعد مرور أكثر من عشرون عاما.

مما يجعل أحداث المسلسل تتظور بشكل ظشوق ومثير، ومما يعرضها للنصب من أكثر من شخص يدعي أنه ابنها الغتئب والمخطوف.

مسلسل "نصيبي وقسمتك"
مسلسل نصيبي وقسمتك من بطولة أحمد خليل، رانيا يوسف، أحمد فايق، حنان سليمان، وفاء صادق، محمد الشرنوبي، خالد أنور، مايان السيد، هدي المفتي، إسلام جمال، هاجر أحمد، ديانا هشام، محمد سليمان، أسماء جلال، محمد سليمان، محمود مسعود.

مسلسل نصيبي وقسمتك قصة وسنياريو ورؤية درامية للكاتبة نجلاء الحديني، حوار الكاتبة مريم ناعوم، ومن إخراج حاتم علي، واستكمل إخراجه المخرج أكرم فريد.

سميرة سعيد لـ"محمد الشرنوبي": "مبروك على كل النجاحات"
سميرة سعيد لـ"محمد الشرنوبي": "مبروك على كل النجاحات"
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