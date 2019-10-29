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عاجل.. بيان هام لـ"الأرصاد" عن حالة طقس الثلاثاء

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
كساب أحمد
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بيانًا حول طقس يوم الثلاثاء، وتضمن البيان أن الطقس سيكون معتدلًا على شمال البلاد حتى الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على جنوب الصعيد، مائل للحرارة نهارًا.

وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، وستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

ولفت إلى أن هناك فرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما أكد أن الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعض بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الطقس هذا الأسبوع يشهد حالة من الاستقرار، حيث سنشهد طقس معتدل على مختلف الأنحاء، مع طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:
الصغرى- العظمى
القاهرة 20-27
الاسكندرية22-26
السلوم 17-26
رفح18-24
كاترين11-22
شرم الشيخ23-29
أسوان21-31
حلايب24-29
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