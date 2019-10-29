إيهاب فهمي لـ"الفجر الفني": "نصيبي وقسمتك" أدهش الجمهور.. وماجد الكدواني مفاجأة "العائم"



حدثنا عن فكرة مسرحية "حب رايح جاي"؟

أحداثها تدور حول فكرة الحب وتأثيره في لم الشمل سواء في الأسرة أو في المجتمع بأشكاله ومراحله المختلفة وذلك في قالب كوميدي استعراضي غنائي.



ما سبب انضمام رشوان توفيق بالرغم من ظروفه الصحية؟

الفنان رشوان توفيق، فنان موهوب ومميز جدًا وانسب شخص لدور "الجد" وأبدًا لا أستطيع نسيان جملته الأولى بعد عرض الدور "انت سبب اني هطلع من اللي انا فيه" الجملة أسعدتني للغاية ان العمل يكون سبب انه يعود لجمهوره بعد الظروف الصعبة ووفاة زوجته.



ماهي مفاجأت المسرح العائم خلال الفترة المقبلة؟

ماحد الكدواني، يعتبر من أهم مفاجأت المسرح خلال الفترة المقبلة عرضنا عليه نص مسرحي وإن شاء الله قريب جدًا هيكون معانا في مسرحية كوميدية اجتماعية.





ماذا عن مشاركتك في الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك"؟

أجسد في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" دور توأم بحكاية تحمل اسم "المتحول"، وقصته تدور أن شقيقان توأم كل منهما يذهب في طريق ويتقابلا في طريق آخر والحكاية مليئة بالأحداث المشوقة والمؤلف عمرو محمود ياسين كاتب شاطر جدًا ومتميز وعارف بيعمل إيه كويس ومعظم القصص بتاعته الجمهور بيحبها.



هل تتوقع نجاحها مثل حكاية "604"؟

لا أعلم ولكن اتمنى، فأنا العام الماضي قدمت في الجزء الثاني من "نصيبي وقسمتك" حكاية "604" وحققت نجاحًا كبيرًا بها ولهذا أشعر بالمسؤولية، ولكنني أثق في المؤلف عمرو ياسين العبقري.



ماذا عن أزمة نقابة المهن التمثيلية مع فريق عمل نصيبي وقسمتك"؟

انهت شركة "آرت برودكشن" للمنتج أحمد عبد العاطي منتج مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي يعرض حاليًا أزمة وجود ممثلين غير نقابيين في العمل وانتهي الأمر و"أحمد" شخص متعاون جدًا ومجتهد والفنانين كمان وهاني عادل انهي الخلاف مع النقابة بنرحب بأي فنان موهوب ولكن يجب الانضمام للنقابة لدفع الرسوم والضرائب لانها أموال الدولة.



ما رأيك في نجاح قيد عائلي الفترة الاخيرة؟

وجدت ردود فعل جيدة جدًا عن مسلسل "قيد عائلي" تشير إلى أنه نجح بشكل كبير، وذلك في ظل ظروف عرض لم تكن هناك دعاية كافية ولكن جميع الأبطال وطاقم العمل حقق اسم بهذا العمل بشكل ملفت، أما ردود الفعل على شخصية ياسر التي تُقدم الشر بشكل مختلف دخلت قلوب المشاهدين.



ما الذي جذبك في مسلسل "قيد عائلي"؟

شخصية ياسر في مسلسل "قيد عائلي" مختلفة عن ما قدمت من قبل في الآداء والمواقف ولهذا من الممكن أن يحبني الجمهور في هذا الدور رغم شره وبالرغم من تقديمي لشخصية ياسر الشريرة في "قيد عائلي"، تجدوني أقدم دور رجل هادئ ومتدين وغلبان ومقهور في فيلم "ريما" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



حدثنا عن تفاصيل دورك في "ريما"؟

أقدم في فيلم "ريما" شخصية ياسر وهو شيخ أزهري في حاله ولكنه فقيه في علم الأرواح ويتميز أنه شخصية هادئة، وخلال الأحداث يفقد حبيبته "غالية" أم ابنته ويظل يعيش على ذكراها.





يستعد الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح العائم، حاليًا لعرض مسرحية "حب رايح جاي" وبجانب هذا العمل يخطف الأنظار في الوسط الفني بملامحه هادئة كهدوء يسبق العاصفة، وعندما يستفزه دور يقوم بإخراج "شيطانه" أمام الكاميرا، ويصنع مزيجًا من الشر والخير في جسد واحد، ويعتبر من أهم الفنانين على الساحة الفنية حاليًـا والتقى به "الفجر الفني" وسجل معه هذا الحوار..