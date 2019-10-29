"الأزهر" يرد على الانتقادات الموجهة إليه بسبب قانون الأحوال الشخصية

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو هيئة كبار العلماء، وأحد المشاركين في صياغة مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، إنه يتعجب من الأصوات الكثيرة الغاضبة من اقتراح الأزهر لمشروع قانون للأحوال الشخصية وهو على امتداد تاريخه الطويل لديه علوم شرعية متوافرة، وتسمح له بإبداء الري.





وأشار "النجار"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الإثنين، إلى أن الأزهر لايقر القانون بالمعنى الدستوري، معلقًا: " لدينا مؤسسات دستوريه تقره وهي مؤسسة مجلس النواب وهو ساحة تتسع لكل الآراء التي من الممكن أن تبدى رأيها حول هذا المشروع".





وأكد أنهم أخذوا كافة المشروعات المقدمة بعين الاعتبار، وأخذوا بكل مزايا المشروعات، وقدموا وجهة نظر أزهرية شرعية سليمة،، مضيفًا أن رأي النائب محمد ابو حامد يحترم، ولكن الأحوال الشخصية من القوانيين ذات الطابع الديني في الإسلام والمسيحية حتى الديانات الوضعية، معلقًا: "كل المؤسسات قدمت مشروع ونحن عندما نقدم مشروع قانون تقوم الدنيا وهي أن الدستور لايمنحنا صفة التشريع ولكن لماذا يحجرون علينا في إبداء الراي ؟".



