برلماني عن قانون الأحوال الشخصية: "فوجئنا برد فعل الأزهر"

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هناك مطالب شعبية منذ انعقاد البرلمان بإعادة تعديل عدد من القوانيين أهمها قانون الاحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنهم كان لديهم مشروعات قوانيين للأحوال الشخصية من النواب منها مشروعات كاملة أومقترحات بتعديلات على القانون القديم.





وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أنهم أرسلوا للأزهر مشروعات القانون لإبداء الرأي منذ ثلاث سنواتـ والبرلمان لم يناقش أية مشروعات حتى إبداء الأزهر الشريف الرأي متابعًا: "ولكن فوجئنا برد الفعل".



