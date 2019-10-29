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برلماني عن قانون الأحوال الشخصية: "فوجئنا برد فعل الأزهر"
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:27 ص
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أمنية فوزي
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قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هناك مطالب شعبية منذ انعقاد البرلمان بإعادة تعديل عدد من القوانيين أهمها قانون الاحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنهم كان لديهم مشروعات قوانيين للأحوال الشخصية من النواب منها مشروعات كاملة أومقترحات بتعديلات على القانون القديم.
وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أنهم أرسلوا للأزهر مشروعات القانون لإبداء الرأي منذ ثلاث سنواتـ والبرلمان لم يناقش أية مشروعات حتى إبداء الأزهر الشريف الرأي متابعًا: "ولكن فوجئنا برد الفعل".
وتابع: "نحن نخضع لدستور مصري ينص على عرض القوانين المتماسة مع الشريعة الإسلامية على الازهر الشريف لإبداء الرأي وليس القيام بوضع التشريعات وتجاهل المشروعات المقدمة وإلا فليتولى الأزهر التشريع ونترك البرلمان"، لافتًا إلى أنه لا يوجد سابقة تشريعية مثل ذلك في تاريخ البرلمان المصري، معلقًا: "الأزهر فوق دماغنا لكنه عطل دورنا الدستوري ثم قام بإجراء مخالف لدوره وفقا للدستور المصري وسن مشروع القانون وأرسله للحكومة وليس البرلمان".
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