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خالد الغندور للجماهير: لا تحملوا النقاز فوق طاقته

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:49 ص
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خالد الغندور
خالد الغندور
السيد علي
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تحدث خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، عن الظهير الأيمن للفريق الأبيض، التونسي حمدي النقاز، وأشاد بمستواه خلال الفترة الماضية.

وطالب الغندور عبر برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم، الجماهير البيضاء، بعدم تحميل اللاعب فوق طاقته وإمكانياته التي يمتلكها.

وصرح الغندور، أن حمدي النقاز لاعب مؤثر ومهم في تشكيل نادي الزمالك الأساسي، كما أنه يقدم دعمًا هجوميًا كبيرًا خلال انطلاقاته من الخلف إلى الأمام.

وواصل نجم الزمالك الأسبق: "النقاز مميز بما يمتلكه من طول فارع، لأنه يساعده في أن يسبق مدافعي الخصوم ويقوم بانطلاقات قوية إلى مناطق جزاء الخصوم".

وأردف الغندور: "قد تجد أن المدافع يسبق النقاز في أول 7 أو 8 خطوات مع انطلاقتهما، لكن مع فارق الطول يستطيع النقاز أن يسبق المدافع في النهاية".

وأكمل نجم الأبيض: "ميزة النقاز في طوله، لكنه في نفس الوقت يمتلك مشكلة في الارتداد والدفاع، هذه هي إمكانياته وليس هناك لاعبًا يمتلك كل شيء".

وشدد الغندور خلال حديثه: "لا تحملوا النقاز فوق طاقته، تلك هي إمكانياته ويجب أن نعرف ذلك وندعمه ونستغل قدراته".

وتطرق الغندور للحديث عن أمنياته بتواجد عبد الله السعيد وعمر جابر، لاعبا فريق بيراميدز الحاليين، في الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأوضح الغندور، إن السعيد وجابر، هما الاسمين الأبرز والأنسب في رأيه الشخصي لدعم خط وسط الفريق، الذي يعاني من نقص عددي خلال الفترة الحالية.

وأنهي حديثه: "بتمنى أيضًا أن يتعاقد الأهلي مع اللاعب أحمد حمدي لاعب الجونة الحالي والأهلي السابق، طريقة لعبه تناسب الفريق كثيرًا".

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