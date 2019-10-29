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وزير التعليم العالي: توجيهات بإنشاء 27 جامعة تكنولوجية خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:27 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، تفاصيل افتتاح ثلاث جامعات تكنولوجية جديدة، قائلًا إن الجامعات التكنولوجية نموذج ومسار جديد للتعليم في مصر، موضحًا أن مصر لديها تعليم خاص وحكومي ومعاهد، ولكن هذا النموذج من التعليم مخصص لقطاعات الصناعة والتدريب والتنمية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن نموذج الجامعات التكنولوجية يحقق كل ما تحتاجه الدولة، لافتًا إلى أن هذا النموذج هو الذي جعل ألمانية تتفوق. 

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه منذ عامين بالدخول في تعليم غير نمطي، ولذلك بدأوا هذا العام بإنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية.

وأوضح أنه تم اختيار أماكن الجامعات وفقصا لتوافر المناطق الصناعية، لافتًا إلى أن الأصل في هذه الجامعات أن تكون متواجدة في مناطق صناعية، مشيرًا إلى أن تعليمات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء تشير إلى وجود 27 جامعة تكنولوجية في الفترة المقبلة.
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