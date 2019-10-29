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الأرصاد تكشف عن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتحذر سكان هذه المناطق

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:08 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار الجوي خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الشبورة المائية ستكون أكثر تأثيرًا حتى نهاية الأسبوع يصاحبها طقس الخريف الممتع، وسيكون هناك تحسن في حالة الجو خلال الـ72 المقبلة وانحسار سقوط الأمطار.

وأضاف خلال مداخلته هاتفية مع الإعلامي ريهام إبراهيم فى برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "CBC"، مساء الإثنين أن الطقس المعتدل سيستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل، لافتًا إلى أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية.

وأشار إلى أن القاهرة تتمتع بدرجات حرارة متوسطة ومعتدلة حتى نهاية هذا الأسبوع مع زيادة الشبورة المائية صباحا، موضحًا أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على العاصمة 27 -19.

وأوضح رئيس مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أن جنوب مصر خاصة الصعيد ستكون درجات الحرارة معتدلة نهارا ومنخفضة ليلا، مناشدا قائدي السيارات أخذ حذرهم فى الصباح الباكر لوجود الشبورة المائية وبكثرة فى جميع أنحاء المحافظات.
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