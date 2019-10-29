ليفربول يتلقى ضربة موجعة بغياب نجمه عن الملاعب 6 أسابيع

تلقي نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضربة موجعة بعد تأكيد غياب مدافعه الدولي الكميروني جويل ماتيب لمدة 6 أسابيع بسبب إصابته في الركبة.

سبب إصابة جويل ماتيب

تعرض اللاعب الدولي الكاميروني ‏جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لانتكاسة أثناء فترة تعافيه من الإصابة في الركبة والتي تعرض في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وأكدت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية التابعة للنادي الإنجليزي أن هناك إمكانية أن تمتد فترة غيابه عن الملاعب إلى 6 أسابيع.





تعرف علي موعد مباراة ليفربول القادمة

ويستعد نادي ليفربول لملاقاة نظيره نادي آرسنال بعد الأربعاء ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح حقق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده من النقاط الي 28 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند 12 نقطة في المركز العاشرة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.