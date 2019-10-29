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دنيا سمير غانم: هذه أصعب شخصية جسدتها على الشاشة (فيديو)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:54 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن الصعوبات التى واجتها خلال مسلسل "بدل الحدوتة 3"، مشيرة إلى أن شخصية بيلا التي قدمتها في أحداث المسلسل من أصعب الشخصيات التي جسدتها.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، أنها لم تؤدي هذه الشخصية من قبل، موضحة أنها كانت معتمدة على نفسها، و"مسترجلة".
وأشارت إلى أنها تعمدت أن تظهر الشخصية بشكل جيد ومختلف عما سبق تقديمه.

تقديمها 3 شخصيات
وأوضحت أنها استمتعت بأداء الثلاث شخصيات "لولى، لهفة، بيلا، وأنها كانت تعتقد أن لهفة ستكون من أقرب الشخصيات لدى الجمهور، لأنهم سبق وأن شاهدوا تلك الشخصية".

وتابعت :" أنها كانت خائفة من شخصية لولى لأنها لم ترى أشخاصا منذ 20عاما، لكن الفنان هشام ماجد جعل الحكاية رائعة بأدائه المتميز ".

آخر أعمال دنيا سمير غانم
يشار أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم تقديمها لمسلسل "بدل الحدوتة 3"، والمسلسل تم عرضه فى الماراثون الرمضانى الماضى، وقدم ثلاث حكايات منفصلة، تعرض خلال 10 حلقات، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان سمير غانم، حمدى الميرغني، عمرو وهبة، محمود اوتكا، محمد ثروت، شيماء سيف.



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