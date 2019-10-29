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تعرف على ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
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بوابة الفجر
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عاد "الجوكر" لتصدر إيرادات السينما الأمريكية مطلع الأسبوع محققا 18.9 مليون دولار، بعد أن فقد مركز الصدارة الأسبوع الماضي.

والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

”ماليفيسنت: عاشقة الشر“ 
وتراجع فيلم المغامرات ”ماليفيسنت: عاشقة الشر“ (ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات 18.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينج وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينج.

”عائلة ادامز“
وصعد فيلم الرسوم المتحركة ”عائلة ادامز“ (ادامز فاميلي) من المركز الرابع إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 11.7 مليون دولار.

"زومبي لاند 2: دبل تاب"
وتراجع فيلم (زومبي لاند 2: دبل تاب) من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا 11.6 مليون دولار.

الفيلم بطولة وودي هارلسون وإيما ستون وجيسي إيزنبرج وأبيجيل برسلين وإخراج روبن فلايشر.

”عد تنازلي“ 
وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد ”عد تنازلي“ (كاونت داون) في المركز الخامس بإيرادات بلغت تسعة ملايين دولار.

والفيلم بطولة إليزابيث لايال وجوردان كالواي وتاليتا باتيمان وتيشينا أرنولد ومن إخراج جاستين ديك.

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