Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:36 ص
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي
Advertisements

حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على الرد على الأشخاص الذين يقومون بتصفية الحسابات والإساءة للأهلي ورئيسه من خلال الزج باسمه. 


وقال آل الشيخ، في مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، إنه يرفض الإساءة للأهلي والخطيب، وأنه قصد في منشوره جميع من يقومون باستغلال اسمه لتصفية حساباتهم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والزج باسمه في خلافات لا دخل له بها.

 

وأضاف آل الشيخ: "وجدت أنه لا داعي لاستمرار الخلافات بيننا، خاصة وأن هناك من يستغل اسمي للإساءة إلى محمود الخطيب، لذا فأنا قصدت من يسيئون إليه باستخدام اسمي".

 

وكشف تركي آل الشيخ عن سر وقف الدعم المادي لنادي الزمالك قائلًا: "أنا خرجت من الاتحاد العربي ومن سوق الكرة في مصر، لذا فالطبيعي أن يتوقف الدعم".

 

وكان رئيس الزمالك قد خرج بتصريحات سابقة قال فيها إن تركي آل الشيخ وعده بدفع قيمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي كامل، وهو ما لم يحدث لنهاية عقدة.

 

وواصل آل الشيخ حديثه: "طالما لم يصبح لي صفة معينة أدعم بها الفرق العربية، فمن الطبيعي أنني إن رغبت في دعم فريق أن يذهب دعمي للفريق الذي أشجعه وهو الأهلي المصري".

 

واختتم: "أنا الآن مركز في مع فريق ألميريا الإسباني، ومن الأولى أن أدعم النادي الأهلي بدلًا من أي نادي آخر".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الميريا تركي ال الشيخ الزمالك الاهلي والخطيب الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

"المهدي المنتظر".. يتسبب في غلق حسابك على فيس بوك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

منذ نصف ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يعلن عن الموقع الرسمي لنادي ألميريا

تركي آل الشيخ يعلن عن تميمة ألميريا (صورة)

عاجل - تركي آل الشيخ يدافع عن الخطيب

القيعي عن دعم تركي آل الشيخ للخطيب: "تصرف نبيل"

سمن علي عسل.. مرتضي منصور: محدش يقدر يوقعني في تركي آل الشيخ

مرتضى منصور ردًا على شكاوى الأهلي: "مابخفش.. وتضامن تركي مع الخطيب تعزية له"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

12:12 ص

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

11:32 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status