عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على الرد على الأشخاص الذين يقومون بتصفية الحسابات والإساءة للأهلي ورئيسه من خلال الزج باسمه.





وقال آل الشيخ، في مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، إنه يرفض الإساءة للأهلي والخطيب، وأنه قصد في منشوره جميع من يقومون باستغلال اسمه لتصفية حساباتهم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والزج باسمه في خلافات لا دخل له بها.

وأضاف آل الشيخ: "وجدت أنه لا داعي لاستمرار الخلافات بيننا، خاصة وأن هناك من يستغل اسمي للإساءة إلى محمود الخطيب، لذا فأنا قصدت من يسيئون إليه باستخدام اسمي".

وكشف تركي آل الشيخ عن سر وقف الدعم المادي لنادي الزمالك قائلًا: "أنا خرجت من الاتحاد العربي ومن سوق الكرة في مصر، لذا فالطبيعي أن يتوقف الدعم".

وكان رئيس الزمالك قد خرج بتصريحات سابقة قال فيها إن تركي آل الشيخ وعده بدفع قيمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي كامل، وهو ما لم يحدث لنهاية عقدة.

وواصل آل الشيخ حديثه: "طالما لم يصبح لي صفة معينة أدعم بها الفرق العربية، فمن الطبيعي أنني إن رغبت في دعم فريق أن يذهب دعمي للفريق الذي أشجعه وهو الأهلي المصري".

واختتم: "أنا الآن مركز في مع فريق ألميريا الإسباني، ومن الأولى أن أدعم النادي الأهلي بدلًا من أي نادي آخر".