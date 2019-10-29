نداء شرارة لـ"الفجر الفني": متوقعتش النجاح الكبير لـ"حكايتي".. ورنا سماحة تعبت في "أميرة الحب"









وأضافت في تصريحات لـ"الفجر الفني" قائلة: "الأغنية كلمات الشاعر نزار فرانسيس ولم أتوقع النجاح الكبير الذي حققته وحب الناس لها، وتفاعلهم معها وهذا أسعدني كثيرا".



تهنئتها رنا سماحة

وحرصت علي تهنئة صديقتها رنا سماحة قائلة: "بالنسبة لرنا، أحب أن أوجه لها التهنئة على "أميرة الحب" وإن شاء الله تكون إضافة لمسيرتها الفنية وأتمنى لها الخير دائما لأنها شخصية مجتهدة مثلي وسعيدة بالفيديو كليب الذي قدمته وبالمجهود الكبير الذي بذلته وأنا شاهدة على هذا المجهود، الكليب كلمات وألحان محمد رفاعي وإخراج عادل سرحان، وقبل تصويره قلت لها أنه رائع ومختلف".



مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية

وتابعت: "سعيدة وفخورة بمشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية وتمثيلي باسم بلدي الأردن في واحد من أهم المهرجانات بالوطن العربي في بلدي الحبيب مصر التي قدمت لي العون وفتحت لي قلبها، أنا أعشق هذا البلد وأعتبر نفسي جزء منها ومن أهلها الطيبين، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن في الحفل".



"حكايتي"

وكانت قد طرحت الفنانة الأردنية نداء شرارة، أغنيتها الجديدة والتي تحمل أسم "حكايتي"، عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتويب"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حثثته اغنيتها الأخيرة "حبيتك بالتلاتة".



وتقول كلمات الأغنية :" مشوار الحياة .. مليانة حكايات .. وكل منا فيه بحكايته دمعات وضحكات .. وبنمشي ع دروب .. بنتلاقي بقلوب .. بنحب بنعشق بندوب .. وبندم أوقات ..وحكايتي حكاية دني حكايتي يا ملوني طلعات ونزلات ها الدنيا حكايات".





"حكايتي" كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.



نبذة عن حياتها





ولدت شرارة في عمان، وكانت عائلتها ذو دخل محدود، حصلت على درجة الدبلوم في التربية الخاصة، ظلت في منزلها لمدة ثلاثة سنوات بدون ممارسة الغناء، بسبب عدم نجاحها في مسابقات مواهب غنائية شاركت بها سابقا، وقبل مشاركتها في برنامح "ذا فويس″ كانت تخاف من كونها محجبة وتحب الغناء، لأنها خرجت من مجتمع محافظ يفرض قيود على السيدات، مع خوف والديها من نظرة المجتمع، عملت كمدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه مجال دراستها .





موهبتها في الغناء





كانت تمضي معظم وقتها في المنزل بين الكتابة أو التلحين أو الدندنة والغناء، كما تمتلك مواهب أخرى إلى جانب موهبة الغناء المميزة، منها موهبة التقليد؛ حيث كشفت عن هذه الموهبة في كواليس البرنامج بتقليدها الفنانين من خلال جلسة مع أصدقائها، كما تتقن موهبة الكتابة والتلحين وقد سبق أن أصدرت أغاني عديدة من كتابتها وتلحينها.





آخر ألبومات شرارة





يذكر أن آخر البوم لشرارة هو "بعدو عطرك" شهد نجاحًا كبيرًا وتضمن 12 أغنية وهم، بعدو عطرك، كلام في كلام، مدام معايا القمر، هب السعد، يا نور،يجرحني، أنا أردنية، أبن الشامة، أدور عليك، بتخون، سهرانة أنا، ضيعنا الحب.





أعربت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة "حكايتي".