Advertisements
Advertisements
Advertisements

نداء شرارة لـ"الفجر الفني": متوقعتش النجاح الكبير لـ"حكايتي".. ورنا سماحة تعبت في "أميرة الحب"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

أعربت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة "حكايتي".

وأضافت في تصريحات لـ"الفجر الفني" قائلة: "الأغنية كلمات الشاعر نزار فرانسيس ولم أتوقع النجاح الكبير الذي حققته وحب الناس لها، وتفاعلهم معها وهذا أسعدني كثيرا".

تهنئتها رنا سماحة
وحرصت علي تهنئة صديقتها رنا سماحة قائلة: "بالنسبة لرنا، أحب أن أوجه لها التهنئة على "أميرة الحب" وإن شاء الله تكون إضافة لمسيرتها الفنية وأتمنى لها الخير دائما لأنها شخصية مجتهدة مثلي وسعيدة بالفيديو كليب الذي قدمته وبالمجهود الكبير الذي بذلته وأنا شاهدة على هذا المجهود، الكليب كلمات وألحان محمد رفاعي وإخراج عادل سرحان، وقبل تصويره قلت لها أنه رائع ومختلف".

مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية 
وتابعت: "سعيدة وفخورة بمشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية وتمثيلي باسم بلدي الأردن في واحد من أهم المهرجانات بالوطن العربي في بلدي الحبيب مصر التي قدمت لي العون وفتحت لي قلبها، أنا أعشق هذا البلد وأعتبر نفسي جزء منها ومن أهلها الطيبين، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن في الحفل".

"حكايتي"
وكانت قد طرحت الفنانة الأردنية نداء شرارة، أغنيتها الجديدة والتي تحمل أسم "حكايتي"، عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتويب"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حثثته اغنيتها الأخيرة "حبيتك بالتلاتة".

وتقول كلمات الأغنية :" مشوار الحياة .. مليانة حكايات .. وكل منا فيه بحكايته دمعات وضحكات .. وبنمشي ع دروب .. بنتلاقي بقلوب .. بنحب بنعشق بندوب .. وبندم أوقات ..وحكايتي حكاية دني حكايتي يا ملوني طلعات ونزلات ها الدنيا حكايات". 


"حكايتي" كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

نبذة عن حياتها


ولدت شرارة في عمان، وكانت عائلتها ذو دخل محدود، حصلت على درجة الدبلوم في التربية الخاصة، ظلت في منزلها لمدة ثلاثة سنوات بدون ممارسة الغناء، بسبب عدم نجاحها في مسابقات مواهب غنائية شاركت بها سابقا، وقبل مشاركتها في برنامح "ذا فويس″ كانت تخاف من كونها محجبة وتحب الغناء، لأنها خرجت من مجتمع محافظ يفرض قيود على السيدات، مع خوف والديها من نظرة المجتمع، عملت كمدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه مجال دراستها .


موهبتها في الغناء


كانت تمضي معظم وقتها في المنزل بين الكتابة أو التلحين أو الدندنة والغناء، كما تمتلك مواهب أخرى إلى جانب موهبة الغناء المميزة، منها موهبة التقليد؛ حيث كشفت عن هذه الموهبة في كواليس البرنامج بتقليدها الفنانين من خلال جلسة مع أصدقائها، كما تتقن موهبة الكتابة والتلحين وقد سبق أن أصدرت أغاني عديدة من كتابتها وتلحينها.


آخر ألبومات شرارة 


يذكر أن آخر البوم لشرارة هو "بعدو عطرك" شهد نجاحًا كبيرًا وتضمن 12 أغنية وهم، بعدو عطرك، كلام في كلام، مدام معايا القمر، هب السعد، يا نور،يجرحني، أنا أردنية، أبن الشامة، أدور عليك، بتخون، سهرانة أنا، ضيعنا الحب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 8 ساعات

"المهدي المنتظر".. يتسبب في غلق حسابك على فيس بوك

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 10 ساعة

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

منذ نصف ساعة

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نداء شرارة: غنائي في الأوبرا شرف كبير وعظيم بالنسبة لي

بروفات نداء شرارة النهائية استعدادًا لحفلها بالأوبرا غدًا

اليوم.. حفل غنائي لنداء شرارة ورنا سماحة بدار الأوبرا المصرية

رنا سماحة: سعيدة بمشاركتي في دار الأوبرا

نداء شرارة: كلما عاندتك الظروف أقهرها وابتسم

نداء شرارة تعلن عن موعد حفلها المقبل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

12:12 ص

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

11:32 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status