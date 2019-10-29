تحرك عاجل من البرلمان بشأن واقعة قطار الإسكندرية.. أبرز أخبار التوك شو ليوم الاثنين 28-10-2019

رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف





تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





وأضاف "أبو صدام"، أن سعر كيلو اللحم يصل من 70-80 جنيها، مقارنة بـ 150 جنيها للكيلو العام الماضي، وسعر كيلو الدواجن بـ 20 جنيها، والطماطم بـ 4 جنيهات والبطاطس بـ 4.5 جنيه، معقبًا: "المصريين دلوقتي بيأكلوا لحوم 8 أيام في الأسبوع"، وسعر كرتونة البيض وصلت لـ 30 جنيها.





وعقب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن الاحتفال ليس بدعة، وإذا لم نحتفل بمولد النبي –صلى الله عليه وسلم- فبماذا نحتفل؟!، الاحتفال جائز وليس بدعة ولا شئ فيه، وأن يكون الاحتفال بإطعام الطعام للناس في المنزل، واجتماع الأسرة للتزاور والتراحم في هذا اليوم، والصيام والذكر، وليس بالغناء والرقص والمحرمات"، مؤكدًا أن حلوى المولد جائزة وحلال، وإعطاءها للأبنة المتزوجة أو الأسرة حلال.





كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم رصد 100 ألف جنيه لأسرة المتوفي، و20 ألف جنيه للمصاب كإعانة بعيدا عن تعويض القانون، فضلا على أنه لو هناك أحد من أسرة المتوفي يمكن تشغيله بالهيئة سنقوم بذلك.





قالت الدكتور هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إن الأكل يؤثر بنسبة 100% على القدرة الجنسية للرجالة، لافتَا إلى أن البعض يتوقع بأن الكوارع تؤثر بصورة إيجابية على العلاقة الجنسية، وهذا غير حقيقي، معقبة: "الكوارع تؤدي لزيادة لزوجة الدم، وقلة انسيابية الدم، والحمام من الطيور المليئة بالدهون، ولحمة الحمام دسمة، وتؤثر بشكل سلبي أيضًا".





وأضاف أن المؤتمر يناقش عدة ملفات هامة، حيث سيناقش كيفية تطويع تكنولوجيا الجيل الخامس في الرعاية الصحية، ومشروعات التنمية الاقتصادية، ومن ثم سيكون لها مردود على حياة الإنسان.









ولفت إلى أن هناك فرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما أكد أن الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء.





تحدث محمد صابر، شاهد عيان على واقعة إلقاء راكبين من قطار، عن الواقعة، موضحًا أن مفتش القطار طلب منهم أن يدفعوا، ثم قتح باب القطار أثناء سيره وقال لهم: "يا تدفعوا يا تنطوا"، متابعًا: "قولنا لمفتش القطر إيه إللي إنت عملته ده قالنا في ستين داهية هما متعودين على كدة".





علق النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، على واقعة قفز راكبين من قطار الإسكندرية، قائلًا "إنه قدم استجوابًا لوزير النقل بعد واقعة إلقاء راكبين من قطار الإسكندرية".





قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل تعقيبًا على واقعة إجبار مواطنين على القفز من القطار من قبل رئيس القطار بسبب عدم وجود تذكرة إنه سيتوجه غدا لأسرة المتوفي محمد عيد بشبرا الخيمة للتقدم بوجب العزاء، كما سيتوجه للمصاب في طنطا للاطمئنان على صحته وتقديم الاعتذار له.





قال خليفة مصطفى عطوة أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إنه يعلم أسباب مقتل حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن "البنا" قابل الملك فاروق آنذاك وقال له- في وجود صحفيين ومسجل هذا الحديث- إن الجماعة ليسوا إخوان وليسوا مسلمين؛ وبعد هذا التصريح بأسبوع تم قتل البنا".



