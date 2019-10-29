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بعد عرض صورًا لموقع استهداف البغدادي.. عمرو أديب: "هم جريوا وراه فين؟"
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:15 ص
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هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، صورا لموقع استهداف القوات الأمريكية لأبو بكر البغدادي وقتله، معقبا: "هما جريوا وراه فين، المكان متساوي بالأرض، ده أعلى حاجة تراب، فين الحتة اللي وقف فجر نفسه فيها".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "إحنا سمعنا الحج أبو حنان وهو بيقول أن كان في جدار ودمروه.. هو فين الجدار"، منوها إلى أن الواشنطن بوست وصفت أبو بكر البغدادي بـ العالم الإسلامي، معقبا: "يالهوي لو كان حصل الكلام ده هنا، كان زمان السوشيال مقطعنا زي الشاورمة".
ولفت إلى أن عديل البغدادي أجرى حوارا مع فضائية العربية، وأكد أن أبو بكر البغدادي لم يحمل هاتف محمول في حياته، معلقا: "مهو عارف الحكاية"، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية ثأرت بنفسها لأولادها الذين قتلوا على يد تنظيم داعش.
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