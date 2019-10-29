بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

وجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صفعة قوية إلى النادي الأهلي، بشأن رفض رحيل نجم الفريق إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال الانتقالات الشتوية القادمة "الميركاتو الشتوي".





وكان الأهلي يفكر في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع إيريك تراوري، نجم نادي بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، في ظل التألق الواضح للنجم البوركيني رفقة فريقه، سواء على الصعيد المحلي في بطولة الدوري المصري وكأس مصر في الموسم الماضي، أو على الصعيد القاري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





بيراميدز يغلق ملف رحيل تراوري في يناير





وأغلق مسؤولو نادي بيراميدز ملف رحيل تراوري في الإنتقالات الشتوية، بسبب تألقه الواضح وإعتماد الفريق على خدماته، ونظرًا لإقتراب الفريق من التأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، الأمر الذي يستدعي تدعيم الفريق بصفقات قوية إلى جانب الاحتفاظ بالقوام الأساسي للنادي.





وكان تراوري قد تلقى العديد من العروض الخارجية قبل بداية الموسم الحالي، ولكنها قوبلت بالرفض من جانب إدارة الفريق، نظرًا لتمسك سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق بخدماته.





ومن الجدير بالذكر أن تراوري قاد فريقه لتصدر بطولة الدوري المصري مؤقتًا، إلى جانب إحرازه هدف التقدم أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أنتهت بهدفين مقابل هدف للفريق المصري، حيث تقدم تراوري بالهدف الأول في الدقيقة 42 من زمن المباراة، قبل أن يضيف زميله عبدالله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بينما قلص كابامبا النتيجة لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 88 من زمن المباراة.



