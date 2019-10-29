تركي آل الشيخ يكشف أسباب أزمته مع إدارة الأهلي

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن أزمته السابقة مع إدارة النادي الأهلي.





وقال تركي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في قلة من الجماهير اساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، انا الي كان مضايقني هي طريقة تعامل ادارة الأهلي في هذه الأزمة".





وأضاف "أتمنى حاليًا الشفاء لرئيس النادي الأهلي، اتلقى أنباء دائمة عن حالته الصحية، وأتمنى أن أساهم في علاجه بطبيب أو كشف أو شئ".





وأستكمل تركي "هذا أمر مقدم من مسلم لأخيه المسلم، بدون أي فضل ولا منة".





وتحدث تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني عن عودته للكرة المصرية من عدمها قائلا:"طلعت من الاتحاد العربي وسوق الرياضة في مصر وده واضح للجماهير".

واضاف "انا مركز حاليًا في نادي ألميريا، ولو في أي فرصة أو دعم هدعم النادي الي بشجعه".