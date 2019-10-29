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فالفيردي يهدد انتقال إريكسن إلى ريال مدريد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:23 ص
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إيركسن
إيركسن
حسن شحاتة
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، على وجود تطورات جديدة تهدد من إنتقال الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فالفيردي يهدد إنقال إريكسن إلى مدريد

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تألق فيدي فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، يهدد صفقة انتقال إريكسن إلى الميرنجي في الميركاتو الشتوي القادم، بعدما كان مقررًا إنتقاله إلى الملكي في ظل تألقه الواضح رفقة فريقه توتنهام الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة: "تألق فالفيردي في وسط ريال مدريد خلال مباريات الميرنجي الأخيرة، جعل الجميع يفكر في إحتمالية اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان عليه في الفترة المقبلة بدلاً من التعاقد مع إريكسن في انتقالات يناير.

كما صرح بول روبنسون، حارس مرمى نادي توتنهام السابق قائلاً: "السبيرز عليه بيع إريكسن في الإنتقالات القادمة، فهذا سيكون الخيار الأفضل للطرفين، ويجب عليه إبلاغ النادي برغبته في الرحيل إذا أراد ذلك، حتى يتمكن الفريق من التعاقد مع بديل له".

ومن الجدير بالذكر أن الموسم الماضي شهد تألق واضح للنجم الدنماركي رفقة فريقه، حيث تمكن من قيادة السبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الماضي، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام مواطنه ليفربول بهدفين دون رد، أحرزهما الثنائي محمد صلاح من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح في بداية المباراة، وديفوك أوريجي في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر اللقاء.
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