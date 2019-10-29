تركي آل الشيخ: الأهلي كيان كبير ولا يقف على أحد

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية أنه لا ينتظر رد من إدارة النادي الأهلي على تصريحاته في صالح النادي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال تركي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لا أنتظر إجابة من أحد، أقوم ما يمليه عليا ضميري، احنا بلدين في بلد وشعبين في شعب".

وأضاف "خيركم بالبادئ بالخير، مش فارق مين يبدأ ومين لا".

وأستكمل "الأهلي نادي كبير وعنده امكانيات مادية وبشرية لا يقف على أي شخص أو أي فترة".

وتابع "الأهلي كيان من 1907 ومن اكثر الاندية فوزًا بالبطولات، الأهلي كبير قبل وبعد واثناء فترة تركي آل الشيخ".