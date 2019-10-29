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تركى آل الشيخ: رأيت أن الخلاف مع الأهلي لا معنى له

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:15 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
السيد علي
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علق تركي آل الشيخ، المالك السابق لنادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حول تصريحاته الأخيرة على فيس بوك، بشأن علاقته مع جمهور الأهلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد:" لم أخطط لشئ، وأطراف كثيرة دخلت في الأزمة السابقة، كان بينهم من  قاموا بأدوار إيجابية وآخرين بأدوار سلبية، معلقا الموضوع جه من عند ربنا.

وواصل ال الشيخ: "ما حدث صفحة وانتهت ونتمني الشفاء للكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومستعد لدعم الخطيب لأي شي في رحلته العلاجية، بصفتي أخ، وليس منة من قبلي.

وأكمل رئيس هيئة الترفيه السعودية :"رأيت أن الخلاف مع الأهلي لا معنى له، والبعض زج باسمي في إساءات للخطيب".

وأردف : لا أنتظر رد فعل من القلعة الحمراء، وأفعل ما يمليه عليا قلبي وضميري، نحن بلدان في بلد، مؤكدا أن تاريخ الأهلي بإمكانياته الكبرى لا يتوقف على شخص أو فترة معينة.

وأنهي تصريحاته:"الخطيب يستحق الزيارة، لكن ظروفي لا تسمح خاصة وأنني مسئول عن موسم الرياض الكبير، حيث اقتربنا من 5 مليون زائر حتى الآن.

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الأهلي ال الشيخ أخبار تركي أل الشيخ أخبار الزمالك

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