دنيا سمير غانم إيمي دمها اخف مني بكثير

حل الثنائي دنيا وإيمي سمير غانم ضيوفًا علي برنامج"صاحبة السعادة"الذي تقدمة الفنانة إسعاد يونس علي شاشة cbc يوم الإثنين.

صرحت دنيا خلال اللقاء لصاحبة السعادة "إن إيمي اختها دمها أخف منها بكثير وانها تحب طريقة كلام إيمي لانها بتضحكها خاصة خلال الانترفيوهات.





سر رشاقة دنيا





كشفت دنيا، لصاحبة السعادة عن سر رشاقتها قائلة:"بركز في شغلي لدرجة ان الشغل بيجي علي أعصابي جامد وبركز في كل تفاصيل العمل وفي شخصيتي وممكن اخس لشخصية معينه في العمل.





إيمي مبحبش الرجيم





كما كشفت إيمي، لصاحية السعادة عن سبب وزنها قائلة:"مبحبش الرجيم ولابحب اعملة وباكل كل حاجه وبقدر افصل بين الشغل وحياتي الشخصية".





برنامج صاحبة السعادة





جدير بالذكر ان برنامج "صاحبة السعادة"الذي تقدمة إسعاد يونس، تدور أحداثه في إطار فني من خلال إستضافة الفنانين وصناع الفن بالاضافة ان "برنامج السعادة"أشهر وأنجح البرامج المصرية التي يتم تقديمها منذ حوالي خمس سنوات.





أخر أعمال دنيا





يذكر أن أخر أعمال دنيا، مسلسل"بدل الحدوته تلاته"الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي من خلال ثلاث قصص، وشارك في بطولته مجموعة كبيره من الفنانين من ضمنهم شيماء سيف، عمرو وهبة، سمير غانم، محمد سلام، أحمد رزق، بيومي فؤاد، هشام ماجد، تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي.





أخر أعمال إيمي



يذكر أن أخر أعمال إيمي،مسلسل "سوبر ميرو"الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول القوة الخارقة، حيث شاركت به خلال رمضان الماضي.

مسلسل"سوبر"ميرو"شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم حمد المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد سلطان، ملك قورة، سمير غانم، تأليف محمد محمد وأحمد محيي، إخراج وليد الحلفاوي