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أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-10-2019

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:11 ص
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اسعار العملات
اسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تباين أداء أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، واختلفت أسعار العملات الأجنبية من بنك إلى أخر ونعرض فيما يلي متوسط سعر العملات الأجنبية فى البنوك المصرية، وتتابع "الفجر" تطور المعاملات داخل المصارف أول بأول.

اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0850 جنيهًا للشراء 16.1850 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8544 جنيهًا للشراء 17.9702 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6644 جنيهًا للشراء 20.7896 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1610 جنيهًا للشراء 16.2680 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7949 جنيهًا للشراء 14.8882 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
ريال سعودي 4.2888 جنيهًا للشراء 4.3159 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
دينار كويتي 52.9512 جنيهًا للشراء 53.2980 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء
درهم اماراتى 4.3793 جنيهًا للشراء 4.4068 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
اليوان الصيني 2.2762 جنيهًا للشراء 2.2910 جنيهًا للبيع


متوسط اسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصري


العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0850

16.1850

يورو

17.8544

17.9702

جنيه إسترليني

20.6644

20.7896

فرنك سويسري

16.1610

16.2680

100 ين ياباني

14.7949

14.8882

ريال سعودي

4.2888

4.3159

دينار كويتي

52.9512

53.2980

درهم اماراتي

4.3793

4.4068

اليوان الصيني

2.2762

2.2910


أسعار الدولار عالميًا:

تباين أداء أسعار العملات الرئيسية أمام  الدولار، لتخسر العملة الأمريكية أمام اليورو أكثر من 0.1 بالمائة ليسجل 1.1094 دولار، بينما صعد أمام الين بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مُسجلاً 108.73 ين.

وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتصعد العملة البريطانية إلى 1.2837 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 0.9959 فرنك.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.731 بعد أن كان يستقر في وقت مبكر من التعاملات عند 97.822.
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الكلمات المفتاحية

سعر اليورو سعر الفرنك السويسري سعر الدينار الكويتي سعر الدولار سعر الدرهم الإماراتي سعر الجنيه الإسترليني اسعار العملات الاجنبية فى البنوك اسعار العملات الأجنبية اسعار الدولار

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