أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-10-2019

تباين أداء أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، واختلفت أسعار العملات الأجنبية من بنك إلى أخر ونعرض فيما يلي متوسط سعر العملات الأجنبية فى البنوك المصرية، وتتابع "الفجر" تطور المعاملات داخل المصارف أول بأول.

اليوان الصيني 2.2762 جنيهًا للشراء 2.2910 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

درهم اماراتى 4.3793 جنيهًا للشراء 4.4068 جنيهًا للبيع

دينار كويتي 52.9512 جنيهًا للشراء 53.2980 جنيهًا للبيع

ريال سعودي 4.2888 جنيهًا للشراء 4.3159 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

100 ين ياباني 14.7949 جنيهًا للشراء 14.8882 جنيهًا للبيع

فرنك سويسري 16.1610 جنيهًا للشراء 16.2680 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.6644 جنيهًا للشراء 20.7896 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8544 جنيهًا للشراء 17.9702 جنيهًا للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0850 جنيهًا للشراء 16.1850 جنيهًا للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

أسعار الدولار عالميًا:





تباين أداء أسعار العملات الرئيسية أمام الدولار، لتخسر العملة الأمريكية أمام اليورو أكثر من 0.1 بالمائة ليسجل 1.1094 دولار، بينما صعد أمام الين بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مُسجلاً 108.73 ين.





وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتصعد العملة البريطانية إلى 1.2837 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 0.9959 فرنك.



