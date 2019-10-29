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عاجل.. انهيار جزئي بمنزل في شبرا الخيمة.. (صور)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:14 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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انهار جزء بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، منذ قليل، دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة،مفاده انهيار أجزاء من منزل بالشرقاوية القديمة حي غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور توجهت أجهزة الحي والحماية المدنية وتم إخلاء السكان من المنزل المكون من 3 طوابق دون خسائر بشرية.

وتبين من معاينة المنزل أنه سبق وأن صدر له قرار ترميم رقم ٢٦ لسنه ٢٠١٧ تدعيم الاسقف الخرسانية وترميم باقى العقار الا أن المالك لم يلتزم بذالك القرار،وتم تحرير له محضر عدم تنفيذ رقم2168 لسنه 2017، وجاري إعداد تقرير من لجنة المنشآت، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر شهدت قرية منشأه الكرام التابعة لمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية،قبل عدة ايام انهيار منزل قديم مكون من طابقين دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اخطارا بسقوط منزل غير مأهول بالسكان مكون من طابقين بقرية منشأة الكرام  التابعة لمدينة شبين القناطر ودائم  بشارع المسجد الشرقي مبني بالطوب اللبن ملك المواطنه  زينب الصياد  مقيمة بمدينه السلام وغير معلوم عنوانها،وبجواره منزل المواطن جمال أبويحي مبني بالطوب اللبن ايضا مهدد بالانهيار في حالة رفع أنقاض المنزل المنهار.

وعلي الفور انتقل غريب احمد رئيس مدينة شبين القناطر  وتم معاينة المنزل، وتم اخذ تعهد علي سكان  المنزل المجاور  بالاخلاء حفاظا على أرواحهم  وحياة المواطنين الآخرين،وجاري اتخاذ القانونية.

وشهدت مدينة طوخ قبل اسبوع انهيار جزئي بمنزل مكون من 3 طوابق خالي من السكان،دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بوقوع انهيار جزئي بمنزل مكون من ثلاث طوابق بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ورثة عبدالغني أمام.

وتم علي الفور انتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمدينة طوخ لمكان الحادث، وتبين أن المنزل خالي من السكان وانة مبنى قديم مما أدى الي انهيار الجزء الخلفي منه، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
عاجل.. انهيار جزئي بمنزل في شبرا الخيمة.. (صور)
عاجل.. انهيار جزئي بمنزل في شبرا الخيمة.. (صور)
عاجل.. انهيار جزئي بمنزل في شبرا الخيمة.. (صور)
عاجل.. انهيار جزئي بمنزل في شبرا الخيمة.. (صور)
عاجل.. انهيار جزئي بمنزل في شبرا الخيمة.. (صور)
عاجل.. انهيار جزئي بمنزل في شبرا الخيمة.. (صور)
عاجل.. انهيار جزئي بمنزل في شبرا الخيمة.. (صور)
عاجل.. انهيار جزئي بمنزل في شبرا الخيمة.. (صور)
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منزل شبرا الخيمة انهيار إنهيار عقار إنهيار جزئي

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