Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيمي سمير غانم :"شخصيتي تشبه أميرة في مسلسل "سوبر ميرو"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:12 ص
Advertisements
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
هبة أحمد
Advertisements
كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس عن كواليس مسلسل "سوبر ميرو".

حيث قالت :" إنها كانت قاصدة أن يكون المسلسل مخصصا للأطفال، وأنها كانت تحرص على أن يظهر المسلسل بشكل بسيط، لكى يستمتع الأطفال به".

وأضافت :"عندما عرضت عليها هذه الفكرة فى البداية رفضت أن تقوم بها، وعندما عرفت قصة المسلسل رحبت بالفكرة، لأنها وجدتها تشبهها كثيرا".

وصرحت شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم :" أن دنيا استطاعت أن تترك بصمة مع الأطفال من خلال ذلك المسلسل ".

وحكت ايمى عن موقف طريف حدث لها :" أنها كانت مع شقيقتها دنيا فى فندق، وحدثت خناقة بين أطفال، فنزلت إيمى اليهم، وقامت بالصلح بينهم، فأحد الأطفال قال لها :" سوبر ميرو ممكن تاخدينى وتطيري"، فمازحته إيمى قائلة :"ياحبيبى لسة واكلة مش هينفع أطير دلوقت، بكرة الصبح أقابلك ونطير".

يشار أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم تقديمها لمسلسل "بدل الحدوتة 3"، والمسلسل تم عرضه فى الماراثون الرمضانى الماضى، وقدم ثلاث حكايات منفصلة، تعرض خلال 10 حلقات، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان سمير غانم، حمدى الميرغني، عمرو وهبة، محمود اوتكا، محمد ثروت، شيماء سيف.

يذكر أن الفنانة ايمى سمير غانم خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل"سوبر ميرو" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وسوبر ميرو تأليف أحمد محيي، محمد محمدي، إخراج وليد الحلفاوي ، بطولة إيمي سمير غانم ، حمدي الميرغني ، سمير غانم ،أحمد سلطان ،بيومي فؤاد.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 8 ساعات

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 10 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ أقل من ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

"المهدي المنتظر".. يتسبب في غلق حسابك على فيس بوك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

12:12 ص

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

11:32 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status