إيمي سمير غانم :"شخصيتي تشبه أميرة في مسلسل "سوبر ميرو"

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس عن كواليس مسلسل "سوبر ميرو".



حيث قالت :" إنها كانت قاصدة أن يكون المسلسل مخصصا للأطفال، وأنها كانت تحرص على أن يظهر المسلسل بشكل بسيط، لكى يستمتع الأطفال به".



وأضافت :"عندما عرضت عليها هذه الفكرة فى البداية رفضت أن تقوم بها، وعندما عرفت قصة المسلسل رحبت بالفكرة، لأنها وجدتها تشبهها كثيرا".



وصرحت شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم :" أن دنيا استطاعت أن تترك بصمة مع الأطفال من خلال ذلك المسلسل ".



وحكت ايمى عن موقف طريف حدث لها :" أنها كانت مع شقيقتها دنيا فى فندق، وحدثت خناقة بين أطفال، فنزلت إيمى اليهم، وقامت بالصلح بينهم، فأحد الأطفال قال لها :" سوبر ميرو ممكن تاخدينى وتطيري"، فمازحته إيمى قائلة :"ياحبيبى لسة واكلة مش هينفع أطير دلوقت، بكرة الصبح أقابلك ونطير".



يشار أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم تقديمها لمسلسل "بدل الحدوتة 3"، والمسلسل تم عرضه فى الماراثون الرمضانى الماضى، وقدم ثلاث حكايات منفصلة، تعرض خلال 10 حلقات، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان سمير غانم، حمدى الميرغني، عمرو وهبة، محمود اوتكا، محمد ثروت، شيماء سيف.



يذكر أن الفنانة ايمى سمير غانم خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل"سوبر ميرو" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وسوبر ميرو تأليف أحمد محيي، محمد محمدي، إخراج وليد الحلفاوي ، بطولة إيمي سمير غانم ، حمدي الميرغني ، سمير غانم ،أحمد سلطان ،بيومي فؤاد.