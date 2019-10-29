شاهد.. الإخوان يعترفون بإلحاد شباب الجماعة بسبب فشل القيادات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، مقطع فيديو، لـ الإرهابي عصام تليمة، والذي اعترف فيه بإلحاد شباب من من جماعة الإخوان الإرهابية بسبب فشل القيادات.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، مقطع فيديو، لـ الإرهابي عصام تليمة، والذي اعترف فيه بإلحاد شباب من من جماعة الإخوان الإرهابية بسبب فشل القيادات.