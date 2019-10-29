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شاهد.. الإخوان يعترفون بإلحاد شباب الجماعة بسبب فشل القيادات
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:32 ص
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أمنية فوزي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، مقطع فيديو، لـ الإرهابي عصام تليمة، والذي اعترف فيه بإلحاد شباب من من جماعة الإخوان الإرهابية بسبب فشل القيادات.
حيث قال الإرهابي عصام تليمة، خلال ظهوره في الفيديو،: "هل الناس بتنتحر علشان وعدوهم بشيء ولم يجدوا المال، أنا عايز حالة واحدة تكون انتحرت أو أقدمت على الانتحار ولحقوها في آخر لحظة بسبب ذلك".
وتابع "تليمة": "ولكن في ناس ألحدت وناش شكت، والسبب في إيه لده كله، جزء منه فشل القيادات إللي قادت الحراك سواء إخوان أو غير إخوان، دي حقيقة"، مستكملًا: "وأنا واحد من الناس ناقشت الموضوع ده في برنامجي وبرنامج محمد ناصر".
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