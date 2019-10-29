Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. الإخوان يعترفون بإلحاد شباب الجماعة بسبب فشل القيادات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، مقطع فيديو، لـ الإرهابي عصام تليمة، والذي اعترف فيه بإلحاد شباب من من جماعة الإخوان الإرهابية بسبب فشل القيادات.

حيث قال الإرهابي عصام تليمة، خلال ظهوره في الفيديو،: "هل الناس بتنتحر علشان وعدوهم بشيء ولم يجدوا المال، أنا عايز حالة واحدة تكون انتحرت أو أقدمت على الانتحار ولحقوها في آخر لحظة بسبب ذلك".

وتابع "تليمة": "ولكن في ناس ألحدت وناش شكت، والسبب في إيه لده كله، جزء منه فشل القيادات إللي قادت الحراك سواء إخوان أو غير إخوان، دي حقيقة"، مستكملًا: "وأنا واحد من الناس ناقشت الموضوع ده في برنامجي وبرنامج محمد ناصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليوم

أخبار تهمك

"المهدي المنتظر".. يتسبب في غلق حسابك على فيس بوك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ أقل من ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 10 ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 8 ساعات

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ أقل من ساعتين

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عصام تليمة يواصل فضح قيادات "الإرهابية".. وخبراء: التصدع الإخواني "مش جديد"

مطاريد "عزبة" أيمن نور.. إخوان "الشرق" يستنجدون بمفتيهم.. ويطالبون بالعودة لمصر

"الفلوس بتغير النفوس".. أسرار جديدة عن الصراع الداخلي لتنظيم الإخوان

أسرار جديدة عن الصراع الداخلي لتنظيم الإخوان الإرهابية

"الفلوس بتغير النفوس".. أسرار جديدة عن الصراع الداخلي لتنظيم الإخوان

"فشل التظاهرات" آخرهم.. 6 شواهد تؤكد سقوط الإخوان في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

12:12 ص

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

11:32 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status