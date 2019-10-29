هداف المصري: أصبحنا نملك شخصية في إفربقيا.. واحتفلت بهدف متعب ضد الجزائر

أكد محمود وادي، مهاجم النادي المصري، أن الفوز بالأربعة على بطل سيشل تمنحهم أريحية قبل لقاء العودة.

وقال وادي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المصري يسير بخطى ثابتة وفترة التوقف ممتازة حتى يعيد الفريق ترتيب أوراقه".

وأكمل: "أصبحنا نملك شخصية في بطولات أفريقيا ونحاول فرضها على جميع المنافسين".

وتابع: "إيهاب جلال يطالبنا دائما بأن نتحكم في المباريات كما نريد، كما أننا نملك طموحا قويا في بطولة الكونفيدرالية هذا الموسم".

وواصل: "أحمد جمعة يستحق الانضمام لمنتخب مصر، كما أن المنافسة بين اللاعبين لصالح الفريق وتحقيق الفوز أهم من تسجيل الأهداف".

وأشار عن كونه فلسطينيا: "احتفلت بهدف عماد متعب في الجزائر عام 2009، وتواصلت مع رمزي صالح ونصحني بالانضمام للمصري".