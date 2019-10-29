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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 29/10/2019.. وتراجع جديد في سعر العملة الأمريكية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الدولار
اسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم

انهارت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات شهر أكتوبر لتواصل ذلك التراجع فى مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قامت البنوك الحكومية بتتبع البنوك الخاصة بتخفيض سعر الدولار بنحو قرش واحد في تعاملات الأمس ليسجل 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع ليحافظ سعر الدولار على أدني مستوي فى عامين، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.

رحلة أسعار الدولار في التراجع 

أنطلقت  أسعار الدولار في رحلة التراجع  مطلع العام الجاري ليفقد منذ يناير وحتى وقتنا هذا نحو 9.85 %، ليسجل أمس أعلى سعر للعملة المصرية منذ عامين ونصف.


أسعار الدولار خلال شهر أكتوبر

تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري  بنسبة 2.4 % خلال شهر أكتوبر الجاري ، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه 
سعر الدولار فى بنك مصر 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع، وفى بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع، سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، في البنك التجاري الدولي 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، وفي بنك الإسكندرية سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.12 جنيهًا للشراء مقابل 16.22 جنيهًا للبيع، وفي بنك قناة السويس سعر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.


 اسعار الدولار فى البنوك

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0850

16.1850

اسعار الدولار في بنك مصر

16.09

16.19

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.08

16.18

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.08

16.18

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

١٦٫12

16.22

اسعار الدولار في بنك عودة

16.08

16.18

 

أسعار الدولار عالميًا:

تراجعت أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، ليخسر الدولار أمام اليورو أكثر من 0.1 بالمائة ليسجل 1.1094 دولار، بينما صعد أمام الين بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مُسجلاً 108.73 ين.


وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتصعد العملة البريطانية إلى 1.2837 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 0.9959 فرنك.


وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.731 بعد أن كان يستقر في وقت مبكر من التعاملات عند 97.822.



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