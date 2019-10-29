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محمد المرسي: لا يوجد بين مصر وأي وسيلة إعلامية مشاكل طالما أنها مهنية وأخلاقية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:11 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة تعتمد على الكذب، وتعتمد على التضليل الإعلامي، وتزييف الوعي، وتزييف الواقع، وتشويه الحقائق.

وأكد "المرسي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه لا يوجد بين مصر وأي وسيلة إعلامية أي مشاكل على الإطلاق طالما هذه الوسيلة تكون داخل سياق المهنية والأخلاقيات.

وتابع: "لو أن قناة الجزيرة تقدم ما يخص الشأن المصري بموضوعية وشفافية وحياد وبشكل موضوع ماحدش هيتكلم حتى لو تناولت بعض السلبيات الموجودة في المجتمع المصري طالما أنها حقيقية وليست كذب أو تضليل أو نزييف إعلامي"، لافتًا إلى أن قناة الجزيرة تعتمد في الأساس على الكذب.
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