محمد المرسي: لا يوجد بين مصر وأي وسيلة إعلامية مشاكل طالما أنها مهنية وأخلاقية

قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة تعتمد على الكذب، وتعتمد على التضليل الإعلامي، وتزييف الوعي، وتزييف الواقع، وتشويه الحقائق.





وأكد "المرسي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه لا يوجد بين مصر وأي وسيلة إعلامية أي مشاكل على الإطلاق طالما هذه الوسيلة تكون داخل سياق المهنية والأخلاقيات.



