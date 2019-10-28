Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم .. مواجهات قوية في مجموعة القاهرة للقسم الثالث

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
تقام في الثالثة إلا ربع من عصر اليوم الثلاثاء، سبعة مباريات الأسبوع الثالث، لمجموعة القاهرة، بدوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يلعب فريق السكة الحديد الذي يتواجد بالمركز السابع برصيد 3 نقاط مع فريق مع سراى القبة صاحب المركز الثاني عشر بدون رصيد من النقاط.

- البلاستيك مع ألماظة

يصطدم فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق المرج بأربعة أهداف مقابل، بفريق ألماظة بقيادة أحمد علي برصيد 3 نقاط.

- بنها مع اتحاد الشرطة

يواجة فريق بنها صاحب المركز العاشر بقيادة محمد عبد الرؤوف برصيد نقطة وحيدة، نظيره فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثالث بقيادة توفيق صقر برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق العبور بهدفين مقابل هدف.

- مصر للتأمين مع بطا

يلعب فريق مصر للتأمين صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أكرم عبد المجيد برصيد نقطة واحدة مع فريق بطا بقيادة محمد عابدين برصيد 6 نقاط .

- شباب الأميرية مع بهتيم

يستضيف فريق شباب الأميرية صاحب المركز الثالث عشر بقيادة خالد سعد بدون رصيد فريق بهتيم وصيف المجموعة بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق بنها بهدفين مقابل هدف.

- العبور مع طوخ

يلعب فريق العبور صاحب المركز قبل الأخير بقيادة مدحت قنديل بدون رصيد بعد أن تلقى الهزيمة أمام فريق اتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف مع فريق طوخ صاحب المركز الثامن بقيادة مسعد العليمى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين مصطفى خالد، وأحمد صبحى ٠

- الغابة مع الشمس

يخوض فريق الغابة صاحب المركز السادس بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 3 نقاط في مباراة مثيرة ومهمة مع فريق الشمس صاحب المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة، ولم يلعب الفريقان الأسبوع الماضي لسوء أرضيه الملاعب .

ترتيب المجموعة السادسة

1- بطا 6 نقاط
2- بهتيم 6 نقاط
3- اتحاد الشرطة 4 نقاط
4- البلاستيك 3 نقاط
5- ألماظة 3 نقاط
6- الغابة 3 نقاط
7- السكة 3 نقاط
8- طوخ 3 نقاط
9- الشمس نقطة وحيدة
10- بنها نقطة وحيدة
11- مصر للتأمين نقطة وحيدة
12- سراى القبة بلا نقاط
13- شباب الأميرية بلا نقاط
14- العبور بلا نقاط
15- المرج بلا نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

"المهدي المنتظر".. يتسبب في غلق حسابك على فيس بوك

منذ حوالي 4 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ أقل من ساعة

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

منذ نصف ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

12:12 ص

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

11:32 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status