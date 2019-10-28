اليوم .. مواجهات قوية في مجموعة القاهرة للقسم الثالث

تقام في الثالثة إلا ربع من عصر اليوم الثلاثاء، سبعة مباريات الأسبوع الثالث، لمجموعة القاهرة، بدوري القسم الثالث.



ومن المقرر أن يلعب فريق السكة الحديد الذي يتواجد بالمركز السابع برصيد 3 نقاط مع فريق مع سراى القبة صاحب المركز الثاني عشر بدون رصيد من النقاط.



- البلاستيك مع ألماظة



يصطدم فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق المرج بأربعة أهداف مقابل، بفريق ألماظة بقيادة أحمد علي برصيد 3 نقاط.



- بنها مع اتحاد الشرطة



يواجة فريق بنها صاحب المركز العاشر بقيادة محمد عبد الرؤوف برصيد نقطة وحيدة، نظيره فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثالث بقيادة توفيق صقر برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق العبور بهدفين مقابل هدف.



- مصر للتأمين مع بطا



يلعب فريق مصر للتأمين صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أكرم عبد المجيد برصيد نقطة واحدة مع فريق بطا بقيادة محمد عابدين برصيد 6 نقاط .



- شباب الأميرية مع بهتيم



يستضيف فريق شباب الأميرية صاحب المركز الثالث عشر بقيادة خالد سعد بدون رصيد فريق بهتيم وصيف المجموعة بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق بنها بهدفين مقابل هدف.



- العبور مع طوخ



يلعب فريق العبور صاحب المركز قبل الأخير بقيادة مدحت قنديل بدون رصيد بعد أن تلقى الهزيمة أمام فريق اتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف مع فريق طوخ صاحب المركز الثامن بقيادة مسعد العليمى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين مصطفى خالد، وأحمد صبحى ٠



- الغابة مع الشمس



يخوض فريق الغابة صاحب المركز السادس بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 3 نقاط في مباراة مثيرة ومهمة مع فريق الشمس صاحب المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة، ولم يلعب الفريقان الأسبوع الماضي لسوء أرضيه الملاعب .



ترتيب المجموعة السادسة



1- بطا 6 نقاط

2- بهتيم 6 نقاط

3- اتحاد الشرطة 4 نقاط

4- البلاستيك 3 نقاط

5- ألماظة 3 نقاط

6- الغابة 3 نقاط

7- السكة 3 نقاط

8- طوخ 3 نقاط

9- الشمس نقطة وحيدة

10- بنها نقطة وحيدة

11- مصر للتأمين نقطة وحيدة

12- سراى القبة بلا نقاط

13- شباب الأميرية بلا نقاط

14- العبور بلا نقاط

15- المرج بلا نقاط