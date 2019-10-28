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أخبار محافظة قنا اليوم.. مصرع مزارع في اشتباكات على مصرف وتخصيص أراضي لجبانة جديدة في الوقف ودورات مياه لأهالي قفط

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:55 م
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أخبار قنا
أخبار قنا
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، والتي تنوعت ما بين مصرع مزارع في اشتباكات بين عائلتين وضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية ومحافظ قنا يبحث مطالب المواطنين.. تخصيص أراضي لجبانة جديدة في الوقف ودورات مياه لأهالي فقط.

انقطاع المياه عن عدد من القرى بمحافظة قنا بسبب أعطال في الخطوط والكهرباء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وجود بعض الأعطال في عدد من المحطات، والذي ينتج عنه ضعف أو انقطاع المياه في بعض القرى بالمراكز المختلفة.

وأشارت الشركة إلى ضعف المياه بمنطقة دندرة وذلك لتوقف محطة مياه دندرة بسبب انقطاع التيار الكهربي عن المحطة.

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مصرع مزارع خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين على "مصرف زراعي" بقنا

أصيب مزارع بطلقات نارية، بقرية الحجيرات بمحافظة قنا، لفظ على أثرها انفاسه الاخيرة، في اشتباكات مسلحة بين عالتين، بسبب خلافات على مصرف زراعي للمياه.

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ضبط 3 مزارعين بحوزتهم بنادق آلية وفرد وكمية من الذخيرة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط 3 مزارعين بحوزته أسلحة نارية وفرد روسي، وكمية من الذخائر.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارا يفيد تمكن وحدة مباحث دشنا، برئاسة الرائد عمر الشريف، رئيس المباحث، من ضبط 3 مزارعين بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش، وكمية من الذخائر.

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محافظ قنا يبحث مطالب المواطنين.. تخصيص أراضي لجبانة جديدة في الوقف ودورات مياه لأهالي قفط

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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تعليمية نجع حمادي تعلن تشكيل اتحاد طلاب المرحلة الابتدائية في قنا

أعلنت الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الابتدائية، بحضور جمال شاكر موجه الخدمة الاجتماعية، والمشرف على انتخابات اتحاد الطلاب، وإشراف أبوالوفا عبدالسلام، مدير عام الادارة التعليمية.

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مصرع موظف إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة في قنا

لقي موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع أبوتشت، شمال محافظة قنا، مصرعه، منذ قليل، إثر تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي.

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قفط أخبار قنا اليوم أخبار قنا

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محافظ قنا يبحث مطالب المواطنين.. تخصيص أراضي لجبانة جديدة في الوقف ودورات مياه لأهالي قفط

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