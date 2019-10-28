الرئيس الأمريكي يكشف عن صورة "الكلب" المشارك بعملية مقتل البغدادي





نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، صورة الكلب الذي كان ضمن وحدة النخبة، التي نفذت عملية مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.





وأوضح الرئيس الأمريكي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع ، ولكن لن يتم رفع السرية عن الاسم، الذي قام بعمل رائع في القبض والقضاء على زعيم تنظيم داعش البغدادي.

هذا وأعلن الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق من اليوم، أن كلبا كان ضمن وحدة النخبة، التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، "أنجز مهاما استثنائية، ولكن علينا حماية هويته".





وقال الجنرال مارك ميلي: إن "الكلب أصيب بجروح طفيفة في العملية ويتعافى بشكل تام"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، كما رفض الجنرال كشف أسم الكلب لأنه "لا يزال في موقع العملية".





وأشاد ترامب، يوم أمس الأحد، بكلب وصفه بالرائع والموهوب جدا، خلال إعلانه مقتل زعيم "داعش" في العملية، التي استهدفت منزلا في شمال غرب سوريا.





وأفاد دونالد ترامب: "بأن أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية، وكان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي كان القتيل الأخير".





وتابع ترامب قائلا: "لم نخسر أي عنصر في العملية، في حين أن عددا كبيرا من مسلحي البغدادي ورفاقه قتلوا معه"، مضيفا أن الولايات المتحدة "نفذت العدالة بحق الإرهابي الأخطر في العالم بعدما فر في نفق مسدود".



