دنيا سمير غانم :"كنت اشبه سوكة في طفولتي"

صرحت الفنانة دنيا سمير غانم، خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس عن اهتمامها الزائد بتفاصيل الشخصيات التى تجسدها.



حيث قالت :"الشغل بيجى على أعصابي، وأهتم بكل التفاصيل، اذا تطلبت الشخصية إنقاص الوزن أقوم بذلك، وإذا تطلبت الشخصية زيادة من وزنى، أقوم بذلك أيضا".



وتابعت قائلة :"أن ايمى لا تستطيع أن تفصل بين حياتها الشخصية والفنية، وأن حياتها الشخصية ممكن تأثر على شغلها".



وأضافت دنيا قائلة :" احنا واحنا اطفال كنا عكس دلوقتى،أنا كنت شقية بزيادة أشبه "سوكا"، وايمى كانت طفلة هادئة".



يشار أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم تقديمها لمسلسل "بدل الحدوتة 3"، والمسلسل تم عرضه فى الماراثون الرمضانى الماضى، وقدم ثلاث حكايات منفصلة، تعرض خلال 10 حلقات، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان سمير غانم، حمدى الميرغني، عمرو وهبة، محمود اوتكا، محمد ثروت، شيماء سيف.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ايمى سمير غانم تقديمها مسلسل"سوبر ميرو" الذى خاضت به الماراثون الرمضانى الماضى، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل من تأليف أحمد محيي، محمد محمدي، إخراج وليد الحلفاوي ، بطولة إيمي سمير غانم ، حمدي الميرغني ، سمير غانم ،أحمد سلطان ،بيومي فؤاد.