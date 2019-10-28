Advertisements
Advertisements
Advertisements

دنيا سمير غانم :"كنت اشبه سوكة في طفولتي"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:43 م
Advertisements
دنيا وايمي سمير غانم واسعاد يونس
دنيا وايمي سمير غانم واسعاد يونس
هبة أحمد
Advertisements
صرحت الفنانة دنيا سمير غانم، خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس عن اهتمامها الزائد بتفاصيل الشخصيات التى تجسدها.

حيث قالت :"الشغل بيجى على أعصابي، وأهتم بكل التفاصيل، اذا تطلبت الشخصية إنقاص الوزن أقوم بذلك، وإذا تطلبت الشخصية زيادة من وزنى، أقوم بذلك أيضا".

وتابعت قائلة :"أن ايمى لا تستطيع أن تفصل بين حياتها الشخصية والفنية، وأن حياتها الشخصية ممكن تأثر على شغلها".

وأضافت دنيا قائلة :" احنا واحنا اطفال كنا عكس دلوقتى،أنا كنت شقية بزيادة أشبه "سوكا"، وايمى كانت طفلة هادئة".

يشار أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم تقديمها لمسلسل "بدل الحدوتة 3"، والمسلسل تم عرضه فى الماراثون الرمضانى الماضى، وقدم ثلاث حكايات منفصلة، تعرض خلال 10 حلقات، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان سمير غانم، حمدى الميرغني، عمرو وهبة، محمود اوتكا، محمد ثروت، شيماء سيف.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ايمى سمير غانم تقديمها مسلسل"سوبر ميرو" الذى خاضت به الماراثون الرمضانى الماضى، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل من تأليف أحمد محيي، محمد محمدي، إخراج وليد الحلفاوي ، بطولة إيمي سمير غانم ، حمدي الميرغني ، سمير غانم ،أحمد سلطان ،بيومي فؤاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن اليوم القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

منذ 33 دقيقة

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 10 ساعة

"المهدي المنتظر".. يتسبب في غلق حسابك على فيس بوك

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل مسلسل "بدل الحدوتة 3" لـ دنيا سمير غانم في رمضان المقبل

تعرف على مكان أفراد أسرة سمير غانم في دراما رمضان

لهذا السبب دنيا سمير غانم تستعين بدجال في "بدل الحدوتة 3"

بعد عرض الحلقة التاسعة.. "بدل الحدوتة تلاتة" ترند عبر تويتر

دنيا سمير غانم تساعد "كبير المطاريد" في الزواج من حبيبته

بعد عرض الحلقة العاشرة.. "بدل الحدوتة تلاتة" يتصدر ترند تويتر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

12:12 ص

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

11:32 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status