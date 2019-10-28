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جنات بإطلالة "الزي المغربي": وطني هو رمز الانتناء والأصل والهوية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:43 م
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جنات
جنات
اسماء زقزوق
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نشرت الفنانة المغربية جنات أحدث صورها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة مغربية مميزة مرتيدة الزي المغربي المميز ذو اللون الأحمر الساطع، وتمسك بيدها علم دولة المغرب.

حيث علقت علي الصورة وكتبت "الوطن هو أرض الآباء والأجداد، وهو ملاعب الطفولة وصخب الشباب، وهو رمز الانتماء والأصل والهوية، المغرب ليس وطن نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا، المملكة المغربية".

وتفاعل عدداً من متابعيها وجمهورها في كافة أنحاء الوطن العربي إعجاباً منهم بهذه الإطلالة المميزة والمختلفة لمطربتهم المفضلة جنات.

تتر مسلسل "كارمن"

يذكر أن الفنانة جنات قدمت مؤخراً تتر مسلسل "كارمن"، والذي حقق نجاح كبير فور عرض أولي حلقات المسلسل، حيث تميزت الأغنية ببث طاقة إيجابية وفرحة وبهجة للمستمعين، كما حققت نسب مشاهدة مرتفعة علي موقع اليوتيوب أعلي نسبة مشاهدة.

نشأتها بالمغرب

ولدت الفنانة جنات في دولة المغرب الشقيقة حيث مسقط رأسها، بدأت مشوارها الفني منذ سن الثامنة عشر، واستطاعت مواجهة كل التحديات التي قابلتها بكل قوة، وحفرت أسمها كمطربة وواحدة من أهم الفنانات في الوطن العربي، وفرضت سيطرتها علي الساحة الغنائية.

حيث شاركت في شاركت في مسابقة "نجوم الغد" لاكتشاف المواهب الغنائية والأصوات الطربية، والتي أقيمت علي الأراضي المغربية، وهي في سن الثامنة عشر بدأت في الوقوف علي خشبة المسرح مع فرقة موسيقية وغنت بصوتها ليتم اختيارها ضمن المنافسين المتقدمين بالمسابقة.

ألبوم "اللي بيني وبينك"

قدمت الفنانة جنات أولي ألبوماتها الغنائية الذي حمل اسم "اللي بيني وبينك" وتم إنتاجه في عام "2005" بواسجة شركة "جود نيوز"، مع صاحب الشركة المنتج الفني أحمد الدسوقي.

حقق ألبوم "اللي بيني وبينك" نجاح غير متوقع كأول ألبوم غنائي لها، وحصدت من خلاله شهرة واسعة اجتاحت الوطن العربي، فصار يعرفها ااجمهور في كل مكان وكل دولة.

وفي نفس العام تم تصويرها لأغنية "أكتر من سنة" التي أنتجت وأصدرت في هذا الألبوم، وحقق الأغنية منزخلال الفيديو كليب نجاح كبيرا جدا نظراً للرومانسية التي احتوتها كلماتها.
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